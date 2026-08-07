Berocasión reunirá más de 500 vehículos de ocasión en Rego da Balsa a finales de agosto

Edición pasada de Berocasión en la zona de Rego da Balsa de Carballo Archivo

El parque del Rego da Balsa de Carballo volverá a convertirse a finales de agosto en un gran escaparate del sector de la automoción de la comarca. Berocasión celebrará los días 28, 29 y 30 de agosto su 21ª edición, con más de 500 vehículos expuestos y la participación de 17 empresas de la zona.

La cita, organizada por Axober con la colaboración del Concello de Carballo y la Diputación de A Coruña, se presenta como la mayor feria al aire libre de vehículos de ocasión de Galicia y volverá a reunir en un mismo recinto buena parte de la oferta del sector existente en la comarca.

Reuniremos nun mesmo espazo ás empresas da zona para facilitar o contacto directo coa clientela Diego Iglesias, presidente de Axober

Los visitantes podrán encontrar durante las tres jornadas turismos, SUV, vehículos comerciales y modelos pertenecientes a diferentes gamas y franjas de precio. La organización destaca que se tratará de vehículos revisados, con garantía y disponibilidad para su entrega inmediata.

Berocasión alcanza cifras históricas con más de dos millones de euros en ventas Más información

Para el presidente de Axober, Diego Iglesias, la nueva edición “reafirma o compromiso co sector da automoción, un dos piares económicos da comarca”, además de consolidar Berocasión como un evento con capacidad para generar actividad económica en Carballo.

Iglesias destaca también la apuesta de la feria por el comercio local, “reunindo nun mesmo espazo ás empresas da zona para facilitar o contacto directo coa clientela”.

Un año de combustible entre los compradores

Berocasión incorporará además diferentes sorteos para quienes adquieran un vehículo durante la feria. El principal premio será un año de combustible gratis, con un máximo de 100 euros mensuales, que podrá canjearse en la Estación de Servicio Shell As Labradas.

Histórico encuentro de los presidentes de Axober desde su fundación en 1992 Más información

El sorteo se celebrará el domingo 30 de agosto a las 20.00 horas, coincidiendo con la jornada de clausura.

En esta 21ª edición estarán presentes 17 expositores: Vilas Rama-Citroën, Miguelauto.es, Dimolk-Peugeot, Antamotor-Nissan, Bercauto, JGCar Automóviles, Rebalcars Automóviles, Talleres Juan Lema, Corgal Automóviles-Kia, Centauto Mobility-Bestune-Swn-Yooudooo, Hyupersa-Hyundai, PS Automoción Carballo, Garvi Automóviles, Balsacar, Famautos, Pensado Motor-Skoda y Fervicar Automoción.