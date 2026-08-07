Encuentro de Amigos de los 50 de Carballo

Los Amigos de los 50, posando este viernes en la Praza de Galicia Mar Casal

Amigos de los 50 de Carballo celebra este viernes su 29º encuentro de hermandad, una cita consolidada que reúne a más de medio centenar de personas. Tras una primera parada en la Taberna O Mexillón y la tradicional foto de grupo en la Praza de Galicia, se trasladaron al Pazo de Villar de Francos para compartir una comida y muchos recuerdos y anécdotas.

La entidad mantiene desde 1991 esta cita, compartió un menú de cocina gallega La Penela.