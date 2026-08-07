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Carballo

Encuentro de Amigos de los 50 de Carballo

29ª edición de esta tradicional cita

Redacción Carballo
07/08/2026 17:39
Amigos dos 50 (5)
Los Amigos de los 50, posando este viernes en la Praza de Galicia
Mar Casal
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Amigos de los 50 de Carballo celebra este viernes su 29º encuentro de hermandad, una cita consolidada que reúne a más de medio centenar de personas. Tras una primera parada en la Taberna O Mexillón y la tradicional foto de grupo en la Praza de Galicia, se trasladaron  al Pazo de Villar de Francos para compartir una comida y muchos recuerdos y anécdotas.

La entidad mantiene desde 1991 esta cita, compartió un menú de cocina gallega La Penela. 

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