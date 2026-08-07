Carballo
Encuentro de Amigos de los 50 de Carballo
29ª edición de esta tradicional cita
Amigos de los 50 de Carballo celebra este viernes su 29º encuentro de hermandad, una cita consolidada que reúne a más de medio centenar de personas. Tras una primera parada en la Taberna O Mexillón y la tradicional foto de grupo en la Praza de Galicia, se trasladaron al Pazo de Villar de Francos para compartir una comida y muchos recuerdos y anécdotas.
La entidad mantiene desde 1991 esta cita, compartió un menú de cocina gallega La Penela.