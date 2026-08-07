Las investigadoras carballesas visitan los campamentos de verano

Olalla Rama, experta en ciberseguridad, durante la visita de este viernes a los campamentos Cedida

El programa SolxCiencia de Carballo tuvo este viernes como protagonistas a los niños y niñas de los campamentos de verano, que recibieron la visita de cuatro científicas carballesas: la ingeniera química Xanel Vecino (UVigo), la bióloga especialista en suelo María Gómez Brandón (UVigo), la socióloga y docente María Andrade (UDC) y la informática experta en ciberseguridad Olalla Rama.

El programa continuará el próximo jueves 13 de agosto en la cafetería Balneario de Carballo (20.30 horas), con una sesión especial con la ingeniera carballesa Ana Cambón, controladora de misiones en la Axencia Espacial Europea (ESA), con la ponencia "De Carballo ao cosmos". Estará acompañada por Uxía Fernández, investigadora del grupo Grica (Cambio Ambiental y Paleobiología), de la UDC, que hablará sobre "O clima que ningún satélite viu".