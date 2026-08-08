Carballo pide no desplazarse a la costa durante el eclipse ante la previsión de gran afluencia

Coches aparcados en los accesos de Razo Raúl López Molina

Carballo se prepara para la elevada afluencia de personas que se espera el próximo miércoles para contemplar el eclipse total de Sol. El Concello reforzará los servicios de seguridad, tráfico y emergencias, especialmente en la franja costera, aunque lanza la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios en vehículo hacia las playas y repartirse por el municipio.

El gobierno municipal recuerda que el eclipse podrá contemplarse desde todas las parroquias, por lo que anima a los vecinos a buscar lugares próximos a sus domicilios en lugar de concentrarse en los puntos más conocidos del litoral.

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Los concejales Juan Seoane y Miguel Vales; el inspector de la Policía Local, Pedro Cancela, y el jefe de Protección Civil, Javier Souto, mantuvieron una reunión para coordinar un operativo que estará integrado en el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga).

La Policía Local reforzará su presencia en las zonas donde se espera una mayor concentración de público. Al dispositivo se incorporarán también personal municipal y voluntarios de Protección Civil, que colaborarán especialmente en la ordenación de los aparcamientos y los accesos a la costa.

Evitar colapsos

Uno de los principales objetivos será impedir que determinadas zonas queden colapsadas por la llegada simultánea de personas y vehículos. En los lugares más concurridos se realizará un seguimiento específico del tráfico y, a medida que se ocupen las plazas de estacionamiento disponibles, podrán restringirse los accesos.

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Si fuese necesario, se llegará a cortar el tráfico de entrada, permitiendo únicamente el paso de residentes y servicios autorizados.

Las medidas afectarán también a las playas. El servicio de socorrismo prolongará excepcionalmente su horario hasta que finalice el eclipse, con el objetivo de atender a las personas que se desplacen hasta el litoral.

Además, desde el momento en que comience el fenómeno se establecerá bandera roja en las playas, que se mantendrá hasta el día siguiente como medida preventiva. Los aseos públicos de las zonas costeras permanecerán abiertos mientras esté activo el operativo.

El propio miércoles se celebrará una nueva reunión de coordinación para analizar la situación y adaptar las medidas en función de la afluencia real de público y de las condiciones del tráfico.