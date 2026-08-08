Coristanco recuerda a Asunción Antelo, “a muller que esculpiu a alma de Bergantiños”

Participantes del taller de Coristanco rindieron homenaje a Antelo en el banco y la biblioteca municipal Cedida

“Hai persoas que deixan obra. E hai persoas que deixan unha forma distinta de mirar o mundo”. Así quiso recordar este sábado Coristanco a Asunción Antelo, “a muller que esculpiu a alma de Bergantiños”, justo cuando se cumplen 107 años de su nacimiento.

Sin formación académica ni paso por escuelas de Bellas Artes, Antelo convirtió la observación y el trabajo en sus principales herramientas creativas. Fue escultora, tallista, alfarera, canteira, escritora y poeta, desarrollando buena parte de su universo artístico desde su casa de Segufe.

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La madera ocupó un lugar fundamental en su creación. Allí donde otros podían ver únicamente un fragmento de un árbol, ella encontraba formas, rostros, emociones e historias que posteriormente trasladaba a sus piezas.

Coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, las participantes en el taller 'Tecendo recordos, transformando vivencias' han querido rendirle un homenaje decorando el banco dedicado a Rexubeira de Bergantiños, situado junto a la Biblioteca Municipal.