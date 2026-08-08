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Carballo

Los socorristas de Carballo ponen a prueba sus protocolos de rescate en el mar

Los ejercicios celebrados este sábado en Razo permitieron practicar distintas modalidades de intervención

A. Pérez Cavolo
08/08/2026 16:34
Parte del equipo de socorristas de Carballo, este sábado en el simulacro de Razo
Parte del equipo de socorristas de Carballo, este sábado en el simulacro de Razo
Cedida
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El equipo de salvamento y socorrismo de Carballo realizó este sábado una jornada de simulacros en la playa de Razo con el objetivo de entrenar diferentes situaciones de emergencia que pueden producirse durante la temporada estival.

Los ejercicios permitieron practicar distintas modalidades de intervención y comprobar la coordinación del dispositivo ante rescates de diferente complejidad. Entre las maniobras realizadas figuró un rescate mediante tabla de salvamento, otro utilizando una moto de agua y una intervención a nado con dos supuestas víctimas.

Dispositivo desplegado en el simulacro de Razo
Dispositivo desplegado en el simulacro de Razo
Cedida

Este último ejercicio incorporó además una situación de mayor gravedad, ya que una de las personas rescatadas precisaba una simulación de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La jornada permitió al personal de salvamento entrenar de forma conjunta los procedimientos que deben activarse desde la detección de una emergencia hasta la recuperación y atención de las víctimas en tierra.

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