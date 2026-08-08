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Carballo

Pedra do Sal se convierte en laboratorio de ideas para los futuros arquitectos de la UDC

El alumnado trabajará directamente sobre este espacio para analizar su realidad y elaborar diferentes propuestas de intervención

A. Pérez Cavolo
08/08/2026 15:09
Representantes municipales de la Escola de Arquitectura de la UDC, en el primer encuentro para poner en marcha el proyecto
Representantes municipales de la Escola de Arquitectura de la UDC, en el primer encuentro para poner en marcha el proyecto
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La playa carballesa de Pedra do Sal y su entorno se convertirán durante los próximos dos cursos en un territorio de estudio y experimentación para los futuros arquitectos de la Universidade da Coruña (UDC). El alumnado de la materia de Proxectos Arquitectónicos trabajará directamente sobre este espacio de Razo-Baldaio para analizar su realidad y elaborar diferentes propuestas de intervención y puesta en valor.

El proyecto comenzó a tomar forma con una reunión entre representantes de la Escola Técnica Superior de Arquitectura y el Gobierno municipal de Carballo para establecer las primeras líneas de colaboración.

Por parte del Concello participaron el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Planificación Urbana, Juan Seoane; el de Contratación, Ramón Varela, y el arquitecto municipal, Alfredo Garrote. La representación universitaria estuvo integrada por Luis Walter Muñoz Fontenla, coordinador del grupo; Mario Di Felice, Emma López Bahut y José Carlos Martínez González. Al equipo docente se incorporarán también Juan Creus Andrade y Emilio Rodríguez Blanco.

Del análisis a las propuestas

El trabajo académico se centrará principalmente en el ámbito del Plan Especial de ordenación del núcleo rural de Pedra do Sal y su entorno. Sus características permitirán abordar conjuntamente aspectos arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos y ambientales.

Los estudiantes no trabajarán únicamente desde las aulas. El programa contempla visitas de campo para conocer directamente el territorio y analizar sus características físicas, ambientales, sociales y urbanísticas.

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También estudiarán las relaciones existentes entre los núcleos habitados, las infraestructuras, los espacios públicos y el paisaje costero. A partir de ese diagnóstico tendrán que desarrollar sus propias propuestas arquitectónicas teniendo en cuenta las particularidades y condicionantes del entorno.

Entre las cuestiones que podrán abordar figuran la integración de las edificaciones y los espacios públicos en el paisaje, la movilidad y las conexiones peatonales, la relación entre el núcleo de Pedra do Sal y el litoral, la recuperación de determinados espacios o las posibilidades de crear nuevos equipamientos y servicios.

Los proyectos tendrán exclusivamente carácter académico y, por tanto, no sustituirán los instrumentos de planeamiento ni los procedimientos urbanísticos. Sin embargo, el Concello considera que pueden aportar nuevas ideas y perspectivas sobre el futuro de la zona.

O traballo académico non substitúe o planeamento nin os procedementos urbanísticos, pero pode achegar reflexión, creatividade e alternativas Daniel Pérez

El alcalde valoró especialmente que la Escola de Arquitectura haya elegido este punto del municipio para desarrollar el proyecto. “Esta colaboración vainos permitir contar coa mirada nova e plural do alumnado e do profesorado sobre un dos espazos máis singulares do noso concello. Pedra do Sal e Baldaio conforman un territorio cun enorme valor paisaxístico e ambiental, pero tamén cunha realidade residencial e social que debe ser tida en conta á hora de pensar o seu futuro”, señaló.

El regidor incidió además en las posibilidades que ofrece la colaboración entre la universidad y las administraciones locales para analizar espacios complejos desde perspectivas diferentes.

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“O traballo académico non substitúe o planeamento nin os procedementos urbanísticos, pero pode achegar reflexión, creatividade e alternativas que nos axuden a analizar o territorio desde perspectivas diferentes”, apuntó Pérez.

El Concello facilitará para ello a los docentes y estudiantes la documentación urbanística y técnica necesaria. El concejal de Planificación Urbana, Juan Seoane, destacó precisamente la diversidad de factores que tendrán que afrontar los futuros arquitectos.

“É unha oportunidade para que o alumnado coñeza de primeira man a complexidade dun ámbito litoral no que conflúen valores naturais, actividade residencial, mobilidade, espazo público e distintas figuras de protección e ordenación”, explicó.

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