Carballo denuncia actos de vandalismo contra mobiliario urbano  y árboles en Razo

Señal de tráfico vandalizada en Razo Cedida

El Concello de Carballo denunció varios actos vandálicos registrados en Razo tras la fiesta celebrada anoche después de detectar árboles jóvenes partidos y daños en elementos del mobiliario urbano instalados en zonas acondicionadas recientemente.

Entre los desperfectos se encuentra también una señal que identifica una plaza de estacionamiento reservada para personas con movilidad reducida, que apareció completamente doblada.

El gobierno municipal ha hecho pública la situación para reclamar un mayor cuidado de los espacios comunes y recordar que los daños no afectan únicamente a elementos materiales, sino al conjunto de la ciudadanía que sufraga su instalación y posterior reparación.

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“Non son simples desperfectos. Son danos no patrimonio público, en elementos que pagamos entre todas e todos e que están aí para facer as nosas rúas máis verdes, accesibles e agradables”, advierte el Concello.

Desde el Ayuntamiento inciden especialmente en los daños causados al arbolado joven, ya que su reposición no permite recuperar inmediatamente lo perdido. “As árbores necesitan anos para medrar”, recuerdan, al tiempo que destacan la función esencial que desempeña la señalización destinada a garantizar la accesibilidad.

El Concello solicita por ello la colaboración ciudadana para tratar de identificar a los responsables. Las personas que dispongan de información pueden comunicarla a través del teléfono 981 701 722. “O espazo público é de todas e todos. Coidar Carballo tamén depende de ti”, concluye el llamamiento municipal.