Ciruelas,  melocotones y peras de Traba se abren paso en las ferias de agosto de la Costa da Morte

Una de las vendedoras de la feria de Carballo celebrada este domingo M. Negreira

Las nuevas cosechas empiezan a ganar espacio en las ferias tradicionales de la comarca. Ciruelas y “frailes” entre 2 y 3 euros, melocotones a 3 euros y peras de Traba desde 2 euros fueron algunas de las incorporaciones que pudieron encontrarse este domingo en Carballo, en una jornada marcada por una menor presencia de comerciantes y cosecheros debido al periodo vacacional y a la coincidencia con numerosas fiestas.

La progresiva maduración de los productos continúa renovando, no obstante, la oferta de los puestos. Junto a las frutas recién llegadas, hubo una amplia presencia de patata autóctona de la comarca, con precios de entre 1 y 1,70 euros el kilo. Los tomates mostraron una de las horquillas más amplias, desde 1,50 hasta 6,50 euros según la variedad.

En las hortalizas, las lechugas se despacharon a un euro la pieza, el pimiento morrón a 2,50 y las judías entre 2 y 5 euros, con variedades verdes, planas, amarillas y redondas. Los pimientos tipo Herbón se vendieron entre 2 y 3 euros la bolsa de medio kilo.

Feria de Cee celebrada este domingo Cedida

También llegaron a la feria cebollas de Beo, Barizo y Mens, en Malpica, desde 2 euros el kilo. Los ajos alcanzaron los 8 euros por kilo y entre 6 y 12 euros por ristra.

Los productos artesanales volvieron a figurar entre los más demandados. Los huevos camperos mantuvieron precios de 5 y 6 euros, los botes de miel oscilaron entre 10 y 12 y los quesos artesanos se ofrecieron entre 8 y 12 euros la pieza, según el peso, y a 9 o 10 euros el kilo. Quesos, miel y membrillos volvieron a generar algunas de las mayores colas.

La actividad comercial se prolongó en A Milagrosa, donde decenas de puestos de textil, calzado, bisutería, cuero, ferretería y alimentación volvieron a convertir el mercado ambulante en uno de los principales focos de movimiento de Carballo y en un importante apoyo para el comercio y la hostelería del barrio.

La docena de huevos camperos llegó a los 6 euros en el recinto ferial del Paiosaco Más información

También Cee celebró su feria del segundo domingo de mes. Alrededor de 70 puestos ocuparon O Recheo con textil, calzado, alimentación y productos de cosecheros. Pese al cielo cubierto y al calor, cientos de visitantes, junto a peregrinos y excursionistas, pasaron por el recinto. La jornada dejó además una notable actividad en el comercio local y una elevada ocupación de bares y restaurantes, tanto en los interiores como en las terrazas.