Espazo Nature une astronomía, música y naturaleza para vivir el eclipse solar

Vista de la puesta de sol desde Espazo Nature Cedida

Espazo Nature quiere convertir el eclipse de este miércoles en una experiencia para vivir de principio a fin. El espacio hostelero, situado frente al Atlántico y en el entorno de la playa de Razo, prepara una programación especial para disfrutar del eclipse solar total en un escenario natural privilegiado.

La propuesta de Espazo Nature busca combinar la excepcionalidad del fenómeno astronómico con una jornada de ocio y bienestar junto al mar. Desde las 18.00 horas, los asistentes podrán participar en diferentes experiencias diseñadas específicamente para la ocasión, entre ellas Yoga & Eclipse, Eclipse Atlántico y Eclipse Atlántico Premium.

El momento más esperado llegará al anochecer, cuando la luna se sitúe frente al sol y se produzca la fase de totalidad. La totalidad del eclipse está prevista aproximadamente entre las 20:27 y las 20:28 horas. Para garantizar una observación segura, Espazo Nature contará con gafas certificadas para los asistentes, que podrán contemplar el fenómeno mientras disfrutan de una ubicación abierta frente al océano.

La programación se completará con música en directo y propuestas gastronómicas, de manera que la experiencia no se limite a la observación del eclipse, sino que convierta toda la tarde en una celebración alrededor del cielo, el mar y la naturaleza.

La ubicación de Espazo Nature permitirá además disfrutar de un fenómeno astronómico excepcional integrado en uno de los paisajes más característicos de la costa gallega.

La coincidencia de este acontecimiento con la temporada estival y con un entorno como el de Razo convierte la jornada en una cita de especial atractivo tanto para el público local como para quienes quieran acercarse hasta la Costa da Morte para vivir el fenómeno. Con esta programación, Espazo Nature refuerza su apuesta por crear experiencias vinculadas al territorio y al entorno natural, aprovechando acontecimientos singulares para proponer nuevas formas de disfrutar del paisaje gallego.