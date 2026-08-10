Llega el I Torneo de Xadrez Eu quero Razo-Baldaio 

Una partida de ajedrez AIG

La programación Eu quero Razo-Baldaio celebra este verano su I Torneo de Xadrez Eu quero Razo-Baldaio, que tendrá lugar este sábado en la zona verde de la explanada de Razo.

El torneo, abierto a todas personas interesadas sin necesidad de estar federadas, se disputará mediante el sistema suizo de siete rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos más 3 segundos de incremento por jugadas. Las partidas no serán válidas para ELO.

La recepción será a las 16.15 horas y a las 16.30 comenzará la primera ronda. La clausura está prevista para las 20.00 horas.

La inscripción es gratuita y podrá formalizarse hasta este viernes o antes si se completa el aforo máximo de 40 participantes, a través del correo electrónico xadrezcarballo@gmail.com o en el teléfono 617 234 393.

Habrá premios para los tres primeros clasificados, así como para las categorías de base y para los jugadores locales.