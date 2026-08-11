Ana Cambón e Uxía Fernández pechan en Carballo o programa SolxCiencia cunha ollada ao cambio climático
Unha é enxeñeira aeroespacial e a outra forma parte do Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía da Universidade da Coruña
Dúas perspectivas científicas diferentes, pero profundamente conectadas, protagonizarán este xoves 13 de agosto a última sesión do ciclo SolxCiencia, que se celebrará a partir das 20.30 horas na cafetería Baños Vellos, con acceso libre e de balde.
As protagonistas serán a enxeñeira aeroespacial carballesa Ana Cambón Periscal, controladora da misión europea de observación da Terra Sentinel-3, e Uxía Fernández Pérez, investigadora do Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía (GRICA-BIOpast) da Universidade da Coruña.
A actividade chega, ademais, nun momento no que falar da observación e evolución do clima cobra unha especial actualidade en Carballo.
A Xunta de Galicia vén de declarar a situación de alerta por escaseza de auga no sistema do río Anllóns e Costa da Coruña, despois de máis de dous meses con indicadores baixos e ante o descenso continuo dos caudais. O escenario está marcado pola falta de precipitacións e as altas temperaturas.
Esta realidade próxima servirá tamén para comprender por que son tan importantes a investigación climática, as series históricas e os sistemas de observación da Terra: coñecer que está a suceder, comparar a situación actual coa do pasado e dispoñer de datos fiables resulta esencial para entender e anticipar fenómenos relacionados coa seca, a dispoñibilidade de auga ou os cambios nos ecosistemas.
Ana Cambón: o planeta visto desde o espazo
Baixo o título 'De Carballo ao cosmos', Ana Cambón achegará ao público o seu traballo como enxeñeira aeroespacial e controladora da misión Sentinel-3, unha das misións do programa europeo Copernicus dedicadas á observación continua da Terra.
Formouse en Enxeñaría Aeroespacial e desenvolve a súa carreira profesional en Alemaña.
Sentinel-3 está deseñado para medir, entre outros parámetros, a temperatura da superficie terrestre e do mar, a altura da superficie oceánica e as características da vexetación e das augas, proporcionando información destinada á predición oceánica e á vixilancia ambiental e climática.
Os datos obtidos desde o espazo permiten seguir a evolución dos océanos, dos ecosistemas ou da cobertura vexetal e contribúen tamén ao estudo das secas.
Uxía Fernández: descubrir o clima que ningún satélite puido ver
Se Ana Cambón explicará como observamos a Terra actual desde o espazo, Uxía Fernández Pérez fará unha viaxe na dirección contraria: cara ao pasado.
Fernández forma parte do Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía (GRICA-BIOpast) da Universidade da Coruña, que estuda a evolución ambiental e climática mediante rexistros naturais que permiten reconstruír como eran os ecosistemas no pasado.
A súa intervención, 'O clima que ningún satélite viu', permitirá descubrir como lagos, sedimentos e outros arquivos naturais conservan información sobre temperaturas, precipitacións ou transformacións ambientais acontecidas hai centos ou miles de anos.
Esa mirada cara atrás é fundamental para interpretar o presente.
Dúas escalas para entender un mesmo planeta
A sesión do xoves permitirá así unir dúas formas complementarias de facer ciencia.
Por unha banda, os satélites ofrecen unha observación constante e a grande escala do planeta; pola outra, os rexistros naturais permiten ampliar esa mirada moito máis atrás no tempo.
A actividade forma parte da programación de divulgación científica impulsado desde a Concellaría de Innovación dentro do proxecto Talento quilómetro cero (TALK 0), financiado pola Unión Europea. O acceso será libre e gratuíto ata completar a capacidade.