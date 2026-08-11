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Diario de Ferrol

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Carballo

Ana Cambón e Uxía Fernández pechan en Carballo o programa SolxCiencia cunha ollada ao cambio climático

Unha é enxeñeira aeroespacial e a outra forma parte do Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía da Universidade da Coruña

Redacción Carballo
11/08/2026 21:58
A actividade terá lugar este xoves ás 20.30 horas na cafetería Baños Vellos, con entrada de balde
A actividade terá lugar este xoves ás 20.30 horas na cafetería Baños Vellos, con entrada de balde
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Dúas perspectivas científicas diferentes, pero profundamente conectadas, protagonizarán este xoves 13 de agosto a última sesión do ciclo SolxCiencia, que se celebrará a partir das 20.30 horas na cafetería Baños Vellos, con acceso libre e de balde

As protagonistas serán a enxeñeira aeroespacial carballesa Ana Cambón Periscal, controladora da misión europea de observación da Terra Sentinel-3, e Uxía Fernández Pérez, investigadora do Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía (GRICA-BIOpast) da Universidade da Coruña.

A actividade chega, ademais, nun momento no que falar da observación e evolución do clima cobra unha especial actualidade en Carballo. 

A Xunta de Galicia vén de declarar  a situación de alerta por escaseza de auga no sistema do río Anllóns e Costa da Coruña, despois de máis de dous meses con indicadores baixos e ante o descenso continuo dos caudais. O escenario está marcado pola falta de precipitacións e as altas temperaturas.

Esta realidade próxima servirá tamén para comprender por que son tan importantes a investigación climática, as series históricas e os sistemas de observación da Terra: coñecer que está a suceder, comparar a situación actual coa do pasado e dispoñer de datos fiables resulta esencial para entender e anticipar fenómenos relacionados coa seca, a dispoñibilidade de auga ou os cambios nos ecosistemas.

Ana Cambón: o planeta visto desde o espazo

Baixo o título 'De Carballo ao cosmos', Ana Cambón achegará ao público o seu traballo como enxeñeira aeroespacial e controladora da misión Sentinel-3, unha das misións do programa europeo Copernicus dedicadas á observación continua da Terra. 

Formouse en Enxeñaría Aeroespacial e desenvolve a súa carreira profesional en Alemaña.

Sentinel-3 está deseñado para medir, entre outros parámetros, a temperatura da superficie terrestre e do mar, a altura da superficie oceánica e as características da vexetación e das augas, proporcionando información destinada á predición oceánica e á vixilancia ambiental e climática.

Os datos obtidos desde o espazo permiten seguir a evolución dos océanos, dos ecosistemas ou da cobertura vexetal e contribúen tamén ao estudo das secas.

Uxía Fernández: descubrir o clima que ningún satélite puido ver

Se Ana Cambón explicará como observamos a Terra actual desde o espazo, Uxía Fernández Pérez fará unha viaxe na dirección contraria: cara ao pasado. 

Fernández forma parte do Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía (GRICA-BIOpast) da Universidade da Coruña, que estuda a evolución ambiental e climática mediante rexistros naturais que permiten reconstruír como eran os ecosistemas no pasado. 

A súa intervención, 'O clima que ningún satélite viu', permitirá descubrir como lagos, sedimentos e outros arquivos naturais conservan información sobre temperaturas, precipitacións ou transformacións ambientais acontecidas hai centos ou miles de anos. 

Esa mirada cara atrás é fundamental para interpretar o presente.

Dúas escalas para entender un mesmo planeta

A sesión do xoves permitirá así unir dúas formas complementarias de facer ciencia. 

Por unha banda, os satélites ofrecen unha observación constante e a grande escala do planeta; pola outra, os rexistros naturais permiten ampliar esa mirada moito máis atrás no tempo. 

A actividade forma parte da programación de divulgación científica impulsado desde a Concellaría de Innovación dentro do proxecto Talento quilómetro cero (TALK 0), financiado pola Unión Europea. O acceso será libre e gratuíto ata completar a capacidade.

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