Carballo invertirá más de 237.000 euros en la mejora integral del núcleo de Aldemunde de Arriba

Una reunión del Consello Parroquial de Aldemunde Cedida

El Concello de Carballo llevará a cabo la mejora integral del núcleo de Aldemunde Arriba con una inversión de 237.287 euros. La actuación permitirá renovar el viario interior y mejorar los servicios de este núcleo, donde se instalarán 400 metros de red de saneamiento y otros 50 de pluviales.

Una vez completados estos trabajos se procederá a la renovación de los firmes. Así, se pavimentarán con hormigón 3.200 metros cuadrados del núcleo. Otras actuaciones van destinadas a mejorar la circulación y la integración del viario en el núcleo rural, incluyendo la creación de 300 metros cuadrados de zonas verdes, la plantación de árboles y la instalación de mobiliario urbano. También se renovará la señalización horizontal y vertical.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 25 de agosto.