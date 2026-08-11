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Carballo

Carballo invertirá más de 237.000 euros en la mejora integral del núcleo de Aldemunde de Arriba

El proyecto permitirá renovar el viario, ejecutar 450 metros de nuevas canalizaciones de saneamiento y pluviales e incorporar zonas verdes

Redacción Carballo
11/08/2026 19:12
Reunión del consello parroquial de Aldemunde
Una reunión del Consello Parroquial de Aldemunde
Cedida
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El Concello de Carballo llevará a cabo la mejora integral del núcleo de Aldemunde Arriba con una inversión de 237.287 euros. La actuación permitirá renovar el viario interior y mejorar los servicios de este núcleo, donde se instalarán 400 metros de red de saneamiento y otros 50 de pluviales.

Una vez completados estos trabajos se procederá a la renovación de los firmes. Así, se pavimentarán con hormigón 3.200 metros cuadrados del núcleo. Otras actuaciones van destinadas a mejorar la circulación y la integración del viario en el núcleo rural, incluyendo la creación de 300 metros cuadrados de zonas verdes, la plantación de árboles y la instalación de mobiliario urbano. También se renovará la señalización horizontal y vertical.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 25 de agosto.

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