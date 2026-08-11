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Carballo

Carballo refuerza las medidas de ahorro de agua ante la sequía

Cierre de fuentes públicas y de las duchas de las playas, además del ceso del baldeo y riego 

Redacción Carballo
11/08/2026 18:06
Estado del río Anllóns a su paso por Carballo este martes (3)
Estado del río Anllóns a su paso por Carballo este martes
Mar Casal
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El Concello de Carballo reforzará desde este martes las medidas de ahorro de agua después de que la Xunta elevase a alerta por escasez de agua la situación del río Anllóns. Carballo ya había puesto en marcha medidas preventivas  para reducir el consumo de agua en las instalaciones y servicios municipales tras la declaración de la prealerta el pasado 8 de julio.

Con el salto a la situación de alerta -el segundo nivel más elevado, por detrás del de emergencia-, quedan cancelados, en la medida de lo posible, los baldeos de calles y el riego de jardines y zonas verdes municipales. También permanecerán fuera de servicio las fuentes ornamentales y públicas y se cierran las duchas y los lavapiés de las playas. El Concello limitará también cualquier otro uso municipal de agua que no resulte imprescindible.

Estas medidas se suman al seguimiento permanente de los consumos en las instalaciones municipales y en la red de distribución. Se suman también a las actuaciones de control y optimización que ya se venían llevando a cabo desde la declaración de la prealerta.

La Xunta ha adoptado esta medida ante la evolución negativa del caudal del río y de las reservas de agua durante los últimos meses, en un contexto marcado por la escasez de lluvias y las altas temperaturas. Por ello, el Concello hace un llamamiento a la ciudadanía para reducir los consumos no imprescindibles y hacer un uso responsable del agua, sobre todo mientras persista esta situación.

Cabe recordar que el abastecimiento de Carballo procede también de la captación del río Bardoso, pero aun así el Concello considera imprescindible extremar el ahorro y preservar todos los recursos disponibles ante la evolución de la sequía. 

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