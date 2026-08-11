La Costa da Morte se prepara para vivir el eclipse solar cruzando los dedos para que la meteorología acompañe

Las pruebas realizadas este martes en Caión coincidiendo con el horario del eclipse del miércoles, resultaron fallidas Mar Casal

Según se acerca la hora del eclipse, crece la preocupación en la Costa da Morte por el hecho de que la neblina y las nubes impidan en el último momento disfrutar de un acontecimiento histórico.

Los que más inquietos están son los vecinos de los municipos A Laracha, Carballo, Cerceda, Coristanco, Malpica y Ponteceso por cuanto en buena parte de sus territorios si podrá presenciarse el fenómeno astronómico en su totalidad, siempre y cuando las condiciones de visibilidad acompañen, sobre todo en zonas de la costa donde se prevén las principales aglomeraciones.

Por tal motivo, desde los distintos ayuntamientos hacen un llamamiento a evitar precisamente los desplazamientos por carretera y las grandes concentraciones.

Carballo pide a sus vecinos que siempre que resulte posible disfruten del eclipse en lugares próximos a su domicilio, recordando que si la meteorología acompaña, el fenómeno será visible desde todas las parroquias.

En las zonas más concurridas se estará muy pendiente de los aparcamientos y, de ser necesario, se cortará el tráfico y solo se dejará pasar a los residentes.

Desde las 19 horas hasta el jueves la bandera roja ondeará en las distintas playas.

A Laracha, Malpica, Ponteceso y Laxe

En el vecino municipio de A Laracha el paseo y la playa de Caión son espacios que se prevén muy concurridos porque el eclipse total durará cerca de dos minutos. Por ello, el Ayuntamiento regulará los accesos.

Cuando se vea que los estacionamientos empiezan a estar saturados, se procederá a cortar el acceso desde la glorieta de la carretera DP-0514 y a derivar los vehículos hacia un aparcamiento disuasorio situado junto al pabellón de Xermaña, desde donde funcionará un servicio gratuito de autobús lanzadera hasta la plaza Vila Fano.

En la playa urbana de As Salseiras, el servicio de salvamento y socorrismo estará operativo hasta las 22 horas.

Además de Caión, en donde habrá aforo para acoger a unas 6.000 personas, el ente local anima a seguir el eclipse desde otros dos espacios singulares, con aparcamientos habilitados en las inmediaciones de cada uno de ellos: el Castro de Montes Claros (en donde habrá capacidad para unas 700 personas) y el mirador de Santa Marta (500 personas).

Malpica también apuesta por habilitar un servicio de autobús desde el Centro Cívico al Faro de Punta Nariga, cuyos accesos estarán cortados al tráfico rodado. Los buses saldrán de la capital municipal a las 17.30 y a las 18.30 horas, mientras que los retornos están previstos para las 21.30 y las 22.30 horas.

Otros puntos de observación recomendados son el paseo marítimo, el monte de Beo y Punta da Moa, en Barizo, en todos los caso con zonas de aparcamiento habilitadas.

Las personas con movilidad reducida podrán acudir a la Praza da Hélice y tendrán reservadas plazas de aparcamiento junto al centro médico.

Por lo que respecta a Ponteceso, los responsables municipales quieren convertir el Faro Roncudo en un gran mirador desde el que seguir el histórico acontecimiento, aunque para llegar habrá que hacerlo a pie.

En Laxe recomiendan cuatro lugares para la contemplación: el Faro da Insua, Santa Rosa y las playas de Soesto y Traba.

Dumbría, Carnota y Cerceda

Dumbría, por su parte, anima a seguir la alineación de astros desde el mirador de O Ézaro, con capacidad para unas 500 personas.

Carnota, por su parte, sugiere hasta cinco enclaves distintos, en los que podrán reunirse alrededor de 6.500 personas: el Faro Punta Insua (Lariño), el área de Mar de Lira, Boca do Río (San Mamede), el mirador de Fontevella (Caldebarcos) y el paseo marítimo de O Pindo.

Como espacios excluidos por motivos ambientales o de seguridad, figuran la zona de Berberecheira (Caldebarcos), la playa de Carnota y el Monte Pindo.

Los vecinos de Cerceda podrán seguir el alineamiento de astros desde el polígono de Acevedo (entre Galopón y la nave de logística de Malasa). El Concello facilitará gafas y sillas a las personas inscritas con aternioridad.

Tordoia, por su parte, propuso com punto de observación el campo de fútbol de A Rega, en Cabaleiros, con capacidad máxima para 500 personas.

Última puesta de sol

Según explican desde la Fundación CEER (la red de universidades públicas de Galicia y del Norte de Portugal), en el conjunto de la Costa da Morte el eclipse alcanzará una magnitud próxima al 99%, situándose así entre los mejores lugares de la España peninsular para observarlo.

Además, este territorio está reconocido internacionalmente por Atlantic Sunset como la última puesta de sol de la España peninsular en primavera y en verano, siendo uno de los cuatro puntos de la Europa continental desde los que puede contemplarse la última puesta de sol del continente.

De esta forma, la Costa da Morte se prepara para vivir este 12 de agosto un fenómeno astronómico único: el eclipse solar y, tan solo unos minutos más tarde, la última puesta de sol de la Península Ibérica, aunque este último fenómeno solo podrá verse desde tres puntos: Cabo Touriñán, Cabo Fisterra y el Monte Pindo.