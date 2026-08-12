A hora y media del comienzo del eclipse el litoral de Bergantiños sigue a salvo de la niebla

Aspecto que presentaba la playa de Razoeste miércoles a media tarde Mar Casal

Alrededor de las 18.00 horas de este miércoles, día 12 de agosto, la niebla se mantenía a raya en buena parte de la costa de la comarca de Bergantiños. Desde mucho antes la animación era notable en arenales como As Salseiras, en Caión, y Razo, en Carballo.

El poder de convocatoria en esta jornada histórica era predecible, también por las altas temperaturas, que alcanzaron máximas de entre 27 y 28 grados.

Muchos veraneantes y turistas optaron por darse un chapuzón de vez en cuando mientras esperaban por el acontecimiento astronómico.

De todas formas, la inquietud ante un posible empeoramiento de la visibilidad con el avanzar de la tarde, era palpable en muchos de los presentes.