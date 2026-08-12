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Carballo

Carballo activa un dispositivo especial por el eclipse con más de cuarenta efectivos

El Concello reitera el llamamiento a evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo hacia la costa

Redacción Carballo
12/08/2026 11:36
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Reunión esta mañana del equipo de coordinación del operativo de seguridad
Cedida
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El Concello de Carballo ya tiene en marcha el dispositivo especial de seguridad, tráfico y emergencias previsto para hoy con motivo del eclipse solar, ante el incremento de desplazamientos y de afluencia de personas que se espera a lo largo del día. 

Los responsables municipales de los distintos servicios implicados celebraron esta mañana la reunión de coordinación prevista para ultimar el operativo. En la misma participaron el alcalde, Daniel Pérez; los concejales de Mobilidade y Medio Ambiente, Juan Seoane y Miguel Vales; el inspector jefe de la Policía Local, Pedro Cancela; el coordinador de Protección Civil, Javier Souto; el presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Juan Barca, y,  como asesor del plan de emergencias municipales,  Luis Barca.

El dispositivo contará con más de cuarenta profesionales, entre personal de seguridad, emergencias, socorrismo y servicios municipales. Participarán agentes de la Policía Local, personal y voluntariado de Protección Civil, socorristas, miembros de la brigada forestal y dos ambulancias.

Una parte importante del operativo estará centrada en regular el tráfico de los aparcamientos, sobre todo en las zonas donde se prevé una mayor concentración de personas. A medida que se vayan completando los espacios disponibles para aparcar, se podrán establecer restricciones de acceso con el objetivo de evitar situaciones de saturación. El Concello insiste en dispersarse en vez de concentrarse en un único lugar.

El Concello reitera la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios y, de ser posible, no utilizar el vehículo particular. El eclipse será visible desde diferentes puntos de todas las parroquias, por lo que se insiste en optar por lugares próximos y evitar concentraciones excesivas en la costa. 

El dispositivo está coordinado en el marco del Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) y se mantendrá activo durante toda la franja horaria de mayor alfuencia. 

Por otro lado, el servicio de socorrismo en las playas prolongará hoy su horario hasta finalizar el eclipse y como medida preventiva ondeará la bandera roja desde el inicio del eclipse hasta el día siguiente.

Además, los aseos públicos de las zonas costeras permanecerán abiertos durante el dispositivo.

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