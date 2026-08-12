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Carballo

Carballo busca escaparates que atraigan miradas

El Concello acaba de poner en marcha 'Formación 360', un programa que llevará técnicas de visual merchandising y estrategias de venta a los negocios

A. Pérez Cavolo
12/08/2026 16:40
La primera sesión formativa para comerciantes de Carballo celebrada el martes
La primera sesión formativa para comerciantes de Carballo celebrada el martes
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El comercio local de Carballo se prepara para sacar más partido a sus establecimientos y convertir la forma de presentar los productos en una herramienta para atraer clientes. El Concello acaba de poner en marcha 'Formación 360', un programa que llevará técnicas de visual merchandising y estrategias de venta directamente a los negocios participantes.

La iniciativa, promovida por la concejalía de Promoción Económica, comenzó este martes con una primera sesión impartida por el especialista Mario Szabat. La propuesta pretende que comerciantes y personal de atención al público aprendan a mirar sus establecimientos desde la perspectiva del cliente y aprovechen mejor elementos como la distribución, los escaparates o la colocación de los productos.

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Una parte de la formación se centrará precisamente en el interior de las tiendas. Los participantes analizarán la distribución del mobiliario, el aprovechamiento de los espacios verticales y horizontales y la ubicación de los productos. También aprenderán a identificar las denominadas zonas frías y calientes para favorecer el recorrido de los clientes por el establecimiento.

El escaparate tendrá un protagonismo especial. El programa plantea utilizarlo como el principal elemento de comunicación del negocio hacia la calle y como una herramienta capaz no solo de llamar la atención, sino también de despertar interés por los productos e impulsar las ventas.

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La experiencia del cliente constituye el tercer eje de la formación. Se abordarán la psicología de compra, las estrategias de fidelización y la percepción que los consumidores tienen de cada establecimiento, incluyendo un análisis DAFO realizado desde su punto de vista.

El programa apuesta además por trasladar la teoría a la realidad concreta de cada tienda. Después de ocho horas de formación conjunta, Szabat dedicará cuatro horas de asesoramiento individual a cada uno de los comercios participantes, analizando directamente sus espacios y las posibilidades de mejora.

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