Los hogares de Carballo se implican cada vez más en la separación de los residuos

Contenedores de basura en Carballo Mar Casal

La separación de residuos continúa ganando terreno entre los hogares de Carballo. El uso del contenedor marrón mantiene una evolución al alza y, entre enero y julio, los vecinos depositaron 210,54 toneladas de materia orgánica, 57,78 más que durante el mismo periodo de 2025. El incremento alcanza el 37,8%, según los datos facilitados por el Concello.

La mejora se produjo en seis de los siete meses analizados. Marzo registró uno de los avances más significativos, al pasar de 18,52 a 35,40 toneladas, mientras que en julio se recogieron 34,46 toneladas frente a las 22,96 del mismo mes del año pasado, alrededor de un 50% más.

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El concejal de Servizos, Miguel Vales, considera que las cifras “confirman que a separación da materia orgánica está cada vez máis integrada nos hábitos da veciñanza”, aunque reconoce que “aínda temos unha ampla marxe de mellora ata acadar os obxectivos marcados pola Unión Europea”. Para Vales, crecer casi un 38% supone una evolución positiva porque permite que una mayor cantidad de residuos reciba el tratamiento adecuado en lugar de acabar mezclada con la fracción resto.

La implicación ciudadana también se refleja en el uso del punto limpio de Bértoa. En los siete primeros meses del año recibió 142,62 toneladas de residuos contabilizados por peso. Los escombros, con 77,11 toneladas, y la madera, con 50,99, concentran alrededor del 90% del total.

A separación da materia orgánica está cada vez máis integrada nos hábitos da veciñanza Miguel Vales, concejal de Servizos

A estas cantidades se suman 6.186 residuos contabilizados individualmente por necesitar una gestión específica. Entre ellos figuran 420 colchones y 413 televisores. La cifra de televisores equivale ya al 70% de todos los recogidos durante 2025, mientras que la entrada de colchones alcanza una media de 60 al mes y tuvo en julio su máximo anual, con 74.

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Vales destaca que el punto limpio es “un servizo fundamental para garantir que residuos que non poden depositarse nos colectores convencionais teñan unha saída adecuada” y vuelve a pedir colaboración para evitar el abandono de colchones, electrodomésticos y otros voluminosos en la vía pública o en el medio natural.