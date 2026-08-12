Todo listo para abrir este jueves el canal de la laguna de Baldaio

Las máquinas que abrirán el canal de la laguna, esta mañana en Baldaio Cedida

La maquinaria que ejecutará la apertura del canal que comunica la laguna de Baldaio con el mar ya está en el litoral carballés. La excavadora y la topadora contratadas por la Xunta llegaron este miércoles al arenal, después de que Consellería de Medio Ambiente anunciase la pasada semana una actuación inmediata para tratar de recuperar el intercambio de agua y aliviar la situación que atraviesa el espacio natural. Los trabajos comenzarán este jueves, según corfirmó la Xunta.

La intervención permitirá abrir de nuevo el paso entre el mar y la laguna, una medida reclamada durante los últimos meses ante el deterioro de las condiciones del humedal y sus consecuencias tanto ambientales como para vecinos y actividades económicas del entorno.

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El objetivo inmediato es recuperar la circulación del agua, aunque tanto desde el ámbito municipal como vecinal se ha venido reclamando que la actuación no quede únicamente en una intervención puntual y se avance hacia una solución estable para el mantenimiento del canal.

El PP de Carballo fue el encargado de anunciar la llegada de las máquinas a través de sus redes sociales. “Esta mañá as máquinas chegaron ao areal de Baldaio para abrir de novo a canle entre o mar e a lagoa e facilitar, deste xeito, a vida aos veciños e negocios da zona e o desfrute dos visitantes que se achegan este verán”, anunciaron.

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Los populares apelaron además a la colaboración entre administraciones para afrontar los siguientes pasos. “A partir de agora, como pedimos, será necesaria a colaboración institucional, sen confrontación, co fin de acadar unha solución definitiva para preservar o tesouro que representa este Espazo Natural”, señalaron.

Poco después lo anunció el Concello, afirmando que "seguiremos traballando e reclamando a coordinación de todas as administracións para avanzar tamén cara a unha solución estable e duradeira para Baldaio".

Dos fases

Según confirmó este miércoles la Xunta, los trabajos se ejecutarán en dos fases. En la primera, las maquinas rebajarán la acumulación de arena en el canal para crear una pendiente que facilite la salida progresiva del agua. En una segunda fase, se completará la apertura del canal hasta conseguir la profundidad necesaria para favorecer un flujo gradual entre la laguna y el mar.

"Durante a execución dos traballos, adoptaranse as preceptivas medidas de seguridade e limitarase o tránsito de maquinaria ás áreas estritamente necesarias para minimizar a afección sobre os hábitats e as especies protexidas", indican fuentes autonómicas