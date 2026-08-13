En marcha los trabajos para abrir el canal de la laguna de Baldaio

Las máquinas ya trabajan sobre el arenal carballés de Baldaio para reabrir el canal que comunica la laguna con el mar. La actuación anunciada por la Xunta comenzó este jueves después de que la excavadora y la topadora desplazadas para ejecutar la intervención llegasen ayer al espacio natural.

La maquinaria comenzó a primera hora a retirar y redistribuir la arena en del lado de la playa de Baldaio aprovechando la marea baja, ante la atenta mirada de varios vecinos.

Baldaio seguirá “en pé de guerra” mientras no se abra el canal y se dé una solución definitiva a la laguna Más información

La intervención se desarrollará en dos fases. La primera consiste en rebajar la acumulación de arena existente en el canal y generar una pendiente que permita que el agua acumulada en la laguna comience a salir de manera progresiva, que es lo que están haciendo los operarios ahora. Posteriormente se completará la apertura hasta alcanzar la profundidad necesaria para favorecer un flujo gradual entre la laguna y el mar.

La Xunta señala que durante la ejecución se adoptan las medidas de seguridad necesarias y que el movimiento de la maquinaria quedará restringido a las zonas imprescindibles. El objetivo es reducir al máximo la posible afección sobre los hábitats y las especies protegidas de este espacio natural.

El Concello de Carballo vigilará que haya una solución definitiva para la laguna de Baldaio Más información

La apertura que se ejecuta ahora pretende ofrecer una respuesta inmediata a la situación de Baldaio, aunque la mirada está puesta también en lo que ocurrirá después. Tanto desde el Concello como desde el movimiento vecinal se viene reclamando que la intervención no se limite a una actuación puntual y que las administraciones avancen hacia un sistema que permita garantizar el mantenimiento del canal a largo plazo.

El Concello ya manifestó esta semana que “seguiremos traballando e reclamando a coordinación de todas as administracións para avanzar tamén cara a unha solución estable e duradeira para Baldaio”.