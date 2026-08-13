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Carballo

Panorama City aterriza en Bértoa para una de las grandes noches de sus fiestas de Santa María

Las fiestas arrancan este viernes y concentrarán durante tres días verbenas, sesiones vermú, música y celebraciones religiosas

Redacción Carballo
13/08/2026 17:50
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Fiestas de Bértoa el pasado verano
Archivo
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Bértoa, en Carballo, ya está preparada para uno de sus grandes fines de semana del verano. Las fiestas arrancarán este viernes y concentrarán durante tres días verbenas, sesiones vermú, música y celebraciones religiosas, con Panorama City como uno de los grandes reclamos del programa.

La primera noche comenzará este viernes a las 22.00 horas con la verbena de Grupo Bomba, Disco Impacto y DJ Bermúdez. Antes, a las 22.30 horas, está previsto el pregón a cargo de Sonia Varela, licenciada en Filología Gallega, con Fran Gómez Pallas, ganador del Dakar en la categoría Mission 1000, como invitado especial.

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El sábado llegará uno de los platos fuertes. La jornada contará a las 13.30 horas con una macro sesión vermú en la que participarán Dúo Aixa Romay y Almudena, Disco Impacto, Nyan Boe, Cotelo y Ariax.

Por la noche llegará el turno de Panorama City, acompañada nuevamente por Disco Impacto y DJ Nyan Boe, en una de las citas llamadas a congregar a más público durante las fiestas.

La programación continuará el domingo. A las 13.30 horas habrá una gran sesión vermú con Grupo Ritmo y Disco Impacto y, desde las 20.00 horas, un tardeo con Grupo Ritmo, Disco Impacto y DJ Drew Korme.

El programa religioso incluye el sábado misas en honor a Santa María, a las 10.45 y 13.30 horas, y el domingo en honor a San Antonio y San Roque, también con misa rezada a las 10.45 y solemne a las 13.30. El lunes se cerrarán los actos religiosos con la celebración en honor al Sagrado Corazón de Jesús.

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