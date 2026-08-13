Panorama City aterriza en Bértoa para una de las grandes noches de sus fiestas de Santa María

Fiestas de Bértoa el pasado verano Archivo

Bértoa, en Carballo, ya está preparada para uno de sus grandes fines de semana del verano. Las fiestas arrancarán este viernes y concentrarán durante tres días verbenas, sesiones vermú, música y celebraciones religiosas, con Panorama City como uno de los grandes reclamos del programa.

La primera noche comenzará este viernes a las 22.00 horas con la verbena de Grupo Bomba, Disco Impacto y DJ Bermúdez. Antes, a las 22.30 horas, está previsto el pregón a cargo de Sonia Varela, licenciada en Filología Gallega, con Fran Gómez Pallas, ganador del Dakar en la categoría Mission 1000, como invitado especial.

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El sábado llegará uno de los platos fuertes. La jornada contará a las 13.30 horas con una macro sesión vermú en la que participarán Dúo Aixa Romay y Almudena, Disco Impacto, Nyan Boe, Cotelo y Ariax.

Por la noche llegará el turno de Panorama City, acompañada nuevamente por Disco Impacto y DJ Nyan Boe, en una de las citas llamadas a congregar a más público durante las fiestas.

La programación continuará el domingo. A las 13.30 horas habrá una gran sesión vermú con Grupo Ritmo y Disco Impacto y, desde las 20.00 horas, un tardeo con Grupo Ritmo, Disco Impacto y DJ Drew Korme.

El programa religioso incluye el sábado misas en honor a Santa María, a las 10.45 y 13.30 horas, y el domingo en honor a San Antonio y San Roque, también con misa rezada a las 10.45 y solemne a las 13.30. El lunes se cerrarán los actos religiosos con la celebración en honor al Sagrado Corazón de Jesús.