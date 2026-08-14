Apego cumple diez años en Carballo y crece para educar a más niños “en galego e igualdade”

Maica Ures, Daniel Pérez y Ángeles Pecoret, este viernes en la presentación del programa Mar Casal

Apego se hace mayor en Carballo. Diez años después de ponerse en marcha para acompañar a las familias que quieren criar a sus hijos en gallego, el programa alcanza ya a más de 400 familias y abre una nueva etapa con la que pretende seguir al lado de los pequeños durante más tiempo.

La principal novedad será ‘De landras a carballos’, una iniciativa que extenderá las actividades hasta los 12 años y sumará a la promoción de la lengua la educación en igualdad. Tal y como se recordó este viernes en la presentación de las actividades, el programa nació precisamente en Carballo con la intención de facilitar que el gallego forme parte de la vida de los niños desde sus primeros años, no solo como lengua de aprendizaje, sino también de los juegos, los afectos y las relaciones familiares.

Educar en igualdade e educar en galego non son obxectivos separados, senón dúas maneiras de construír unha sociedade máis libre, máis consciente e máis cohesionada Daniel Pérez, alcalde de Carballo

Una década después, el Concello quiere prolongar ese acompañamiento durante toda la etapa de Educación Primaria. Así, ‘De landras a carballos’ estará dirigido a niños de entre 6 y 12 años y combinará la normalización lingüística con contenidos relacionados con la igualdad, la prevención del acoso escolar, la ruptura de los estereotipos de género o la visibilización de las mujeres en ámbitos como la ciencia.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maica Ures, define esta nueva propuesta como “un programa de acompañamento ás familias que queren educar ás súas crianzas en igualdade e con apego á lingua”. También el alcalde, Daniel Pérez, destacó la relación entre ambas líneas de actuación: “Educar en igualdade e educar en galego non son obxectivos separados, senón dúas maneiras de construír unha sociedade máis libre, máis consciente e máis cohesionada”.

Nuevo curso

Apego retomará sus actividades el día 16 de septiembre con un taller de seguridad vial y continuará durante el otoño con propuestas de creación con elementos naturales, cuentos y tradición oral, psicomotricidad, teatro y música para bebés. El 18 de diciembre llegará el Nadal con Apego, con la visita del Apalpador, talleres y una foliada. Ese día también se repartirán 300 plantas de carballo entre las familias.

Por su parte, ‘De landras a carballos’ arrancará el 18 de septiembre con ‘Dámoslle a volta ao conto’, de Raquel Queizás. Después llegarán actividades destinadas a abordar el acoso escolar mediante el teatro, reflexionar sobre las desigualdades de género y acercar a los pequeños la historia de mujeres científicas. Todas las actividades serán gratuitas.