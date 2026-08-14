Gerardo Cambón | “Buscamos ampliar os nosos horizontes e establecer novos contactos”

Gerardo Cambón Varela, presidente de la Coral de Bergantiños M.N

El larachés Gerardo Cambón Varela lleva más de medio siglo vinculado al canto coral. Comenzó en los años 70 en la Polifónica de Santa María de Torás, bajo la batuta del fallecido clérigo Anselmo Graíño Calo, y aquella afición que lo ha acompañado durante décadas abre ahora un nuevo capítulo con su llegada a la presidencia de la Coral Polifónica de Bergantiños.

Cambón asume el cargo al frente de una agrupación muy activa, formada por alrededor de 35 voces, y con una idea clara para esta nueva etapa: establecer nuevos contactos, favorecer los intercambios y seguir llevando el nombre de Bergantiños a otros escenarios.

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Trabajo no le va a faltar. La agrupación mantiene una intensa actividad y el nuevo presidente lo resume con satisfacción: “Temos a axenda chea para todo o ano”. A partir de esa buena base, uno de sus propósitos será potenciar la relación con otras formaciones: “Buscamos ampliar os nosos horizontes, establecer novos contactos e promover intercambios con outras sociedades de canto, tanto da provincia como de fóra”.

El canto coral ha sido, de hecho, una constante en una vida muy vinculada también al asociacionismo. Cambón es conocido en A Laracha por su larga relación con el Laracha CF, entidad en la que desempeñó diferentes responsabilidades. Fue jugador, directivo, secretario y también entrenador durante la etapa en la que el conjunto llegó a competir en Tercera División.

Temos a axenda chea para todo o ano Gerardo Cambón

Esa experiencia acumulada durante años en la vida asociativa la pone ahora también al servicio de la Polifónica de Bergantiños. La nueva etapa comienza, además, con varias fechas ya marcadas en el calendario. El 6 de septiembre la coral participará en la misa y las fiestas de A Milagrosa, en Carballo. Tres días después viajará hasta A Coruña para actuar en el Teatro Colón dentro del Festival Milenario de la Academia Gallega y el día 10 estará en Muxía con motivo de la Novena de la Virxe da Barca.

Cambón toma las riendas de una formación que también supera el medio siglo de historia y que es toda una institución en el canto coral de la comarca y de la provincia. La Coral Polifónica de Bergantiños nació en Carballo en 1969 al amparo del antiguo Teleclub.

Jaime Rodríguez Valcárcel fue su primer director y posteriormente tomó la batuta Manuel Rodríguez Rodríguez, en una etapa de crecimiento musical y de componentes. En 1985 asumió la dirección Eusebio Calvelo Sánchez y desde 1992 está al frente Gloria Pardiñas Rojo.

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A lo largo de estas décadas, la Polifónica ha llevado sus voces por numerosos puntos de Galicia y del resto de España, con actuaciones en escenarios de Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Covadonga, Pravia, Ávila, Alcorisa o Capellades. También ha cruzado fronteras para cantar en Portugal, Francia e Italia, con destinos como Fátima, Penafiel, Lourdes, París o Roma. Ahora, con Gerardo Cambón al frente la coral inicia una nueva etapa de su historia con la mirada puesta en un futuro lleno de música.