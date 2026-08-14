La solución definitiva para la laguna de Baldaio tardará al menos seis meses en llegar

Los trabajos de este viernes en la laguna de Baldaio Mar Casal

Las aperturas mecanizadas del canal de la laguna de Baldaio continuarán por un buen tiempo. Al menos durante los próximos seis meses, que es el tiempo que tardará la Demarcación de Costas en elaborar el estudio hidrológico y de las dinámicas de las mareas en la ría carballesa que servirá de base para la puesta en marcha de soluciones estables para mantener el flujo intermareal.

Si bien ya se están dando pasos hacia una solución definitiva y se actuó de urgencia esta semana, el problema es que mantener el canal abierto con actuaciones puntuales como las de esta semana es cada vez más difícil. De hecho, en esta ocasión la apertura no duró ni 24 horas desde que las máquinas de la Consellería do Mar retiraron la arena el jueves y permitieron la salida y entrada del agua en la ría tras tres meses estancada, ya que las mareas vivas hicieron que los áridos que habían quedado depositados en las orillas regresasen al canal y volviesen a taponarlo solo una horas después.

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Así las cosas, las máquinas tuvieron que trabajar este viernes para abrir de nuevo el canal, dándole esta vez una mayor anchura y profundidad, para que aguante lo máximo posible, aunque no hay muchas esperanzas. Por eso, la maquinaria de la Xunta permanecerá en la zona hasta el lunes para poder actuar de inmediato si se produce un nuevo cierre.

“A idea é que se manteña esa apertura en condicións”, explica el concejal de Praias de Carballo, Miguel Vales, pero reconoce que los períodos de apertura son cada vez más cortos, viendo que el último no duró ni un día. Precisamente por eso es urgente avanzar hacia una solución estable.

“O que está claro para todos é que hai que buscar unha solución definitiva”, señala el edil, quien indica que los pasos ya se están dando para conseguirlo. El primero es que ya está firmado el protocolo entre el Concello, Costas y la Xunta que pone el reloj en marcha para resolver de una vez por todas un problema que lleva ya varios años afectado a mariscadores, vecinos y bañistas.

Diagnóstico de Costas

A partir de ahora, el siguiente paso será la elaboración de un estudio hidrológico que realizará la Demarcación de Costas, para el que se establece un plazo aproximado de seis meses. El documento analizará la situación de la laguna y la dinámica de las mareas y servirá como base para determinar, posteriormente, qué solución técnica puede garantizar que el canal permanezca abierto.

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Entre las alternativas que podrían estudiarse está la instalación de una doble compuerta en el puente de entrada a la ría o la recuperación de la escollera y de la duna que desaparecieron hace años durante un temporal, lo que provocó desde entonces los taponamientos constantes en la ría.

Todas estas son opciones, apunta el concejal carballés, pero habrá que esperar a las conclusiones de los estudios antes de decantarse por ninguna alternativa. “Todo iso teñen que valoralo os técnicos”, afirma.

Después del estudio hidrológico será necesario elaborar el correspondiente proyecto técnico, en el que se definirán las actuaciones a ejecutar -que deberán ser sostenibles y acorde con el valor ambiental de la laguna- y, además, realizar la inversión. Así las cosas, todo indica que será una solución definitiva pero no rápida y que las palas volverán más de una vez a Baldaio los próximos meses.