Rus encadena tres días de fiesta con Master, Fusión y La Conexión

La comisión de fiestas de Rus Archivo

Rus, en Carballo, celebra desde este sábado sus fiestas patronales con tres jornadas en las que las verbenas compartirán protagonismo con los actos religiosos. Master, Fusión y La Conexión serán las principales formaciones encargadas de poner música a las celebraciones durante el fin de semana.

El sábado comenzará a las 13.00 horas con la misa solemne en la iglesia de Santa María de Rus. A continuación llegará la sesión vermú y, por la noche, la verbena con el grupo Master.

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El domingo los actos religiosos se trasladarán a la capilla de Santa Eufemia, donde se celebrará misa a las 13.00 horas. La formación Fusión se encargará tanto de la sesión vermú como de la verbena.

Las fiestas continuarán el lunes . A las 13.00 horas habrá nuevamente misa en la iglesia de Santa María de Rus y la música correrá en esta ocasión a cargo de La Conexión, que protagonizará la sesión vermú y la verbena.

El calendario festivo de Rus tendrá todavía otra cita después del verano. El 26 de septiembre se celebrará la duodécima Gran Pulpada, con Pulpería Luis Guerra.