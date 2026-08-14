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Carballo

Rus encadena tres días de fiesta con Master, Fusión y La Conexión

La parroquia carballesa celebra desde este sábado las fiestas de Santa María

Redacción Carballo
14/08/2026 15:54
La comisión de fiestas de Rus
Archivo
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Rus, en Carballo, celebra desde este sábado sus fiestas patronales con tres jornadas en las que las verbenas compartirán protagonismo con los actos religiosos. Master, Fusión y La Conexión serán las principales formaciones encargadas de poner música a las celebraciones durante el fin de semana.

El sábado comenzará a las 13.00 horas con la misa solemne en la iglesia de Santa María de Rus. A continuación llegará la sesión vermú y, por la noche, la verbena con el grupo Master.

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El domingo los actos religiosos se trasladarán a la capilla de Santa Eufemia, donde se celebrará misa a las 13.00 horas. La formación Fusión se encargará tanto de la sesión vermú como de la verbena.

Las fiestas continuarán el lunes . A las 13.00 horas habrá nuevamente misa en la iglesia de Santa María de Rus y la música correrá en esta ocasión a cargo de La Conexión, que protagonizará la sesión vermú y la verbena.

El calendario festivo de Rus tendrá todavía otra cita después del verano. El 26 de septiembre se celebrará la duodécima Gran Pulpada, con Pulpería Luis Guerra.

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