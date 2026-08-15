La cantera tecnológica de Carballo da otro paso con la inteligencia artificial y la robótica

Entrega de diplomas a los participantes del taller 'Futuros Makers' de Carballo Cedida

La Aula CeMIT de Carballo cerró este viernes la tercera de las cuatro tandas de sus campamentos tecnológicos de verano, una edición que ha vuelto a completar todas las plazas disponibles y que encara ya su última etapa.

Durante las dos últimas semanas, los participantes de 'Futuros Makers', niños y niñas de 11 y 12 años, se acercaron a algunas de las tecnologías que están marcando el presente y el futuro digital. Diseño 3D, robótica con sensores e introducción a las aplicaciones de inteligencia artificial formaron parte de una propuesta en la que los conocimientos técnicos se combinaron con el trabajo en equipo y la resolución de retos.

Las investigadoras carballesas visitan los campamentos de verano Más información

La experiencia concluyó con la entrega de diplomas a los jóvenes participantes. En el acto estuvieron la concejala de Bibliotecas, Archivos y Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret; la responsable de la Aula CeMIT, Milagros Antelo, y la monitora Lidia Noelia Esmorís, que felicitaron a los alumnos por los proyectos desarrollados durante unas jornadas que, según destaca el Concello, se les hicieron cortas.

Carballo fomenta la creatividad digital con los campamentos tecnológicos de verano Más información

La actividad no se detiene. Este lunes, 17 de agosto, comenzará 'Makers Avanzados', la cuarta y última tanda de los campamentos. En esta ocasión estará destinada a jóvenes de 13 y 14 años, que trabajarán en edición de vídeo, creación de páginas web, ciberseguridad y uso responsable de la tecnología.

Con este grupo se pondrá el broche a una programación estival que ha conseguido un lleno absoluto en sus cuatro convocatorias.