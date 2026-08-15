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Carballo

Los mayores de Carballo vuelven a la pista de baile en septiembre

El Concello adelanta el inicio de la programación al primer domingo de septiembre

Redacción Carballo
15/08/2026 11:55
El baile para los mayores celebrado este domingo en el mercado de Carballo
El baile para los mayores en el mercado de Carballo
Raúl López Molina
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Carballo adelantará este año el regreso de uno de los clásicos de la programación para mayores. Los bailes de Remocea arrancarán el domingo 6 de septiembre y, a partir de entonces, la música en directo volverá a sonar cada domingo hasta el próximo mes de junio.

La Concejalía de Terceira Idade ha decidido iniciar antes de lo habitual la nueva temporada de esta actividad, integrada en el programa municipal de envejecimiento activo. Las sesiones se celebrarán habitualmente en el mercado municipal, entre las 18.00 y las 21.00 horas, con entrada gratuita. Aunque están pensadas principalmente para las personas mayores, la pista estará abierta a todos los vecinos que quieran sumarse.

Apertura de la exposición en Rego da Balsa

Los vecinos de Carballo “remocean” a través de las diferentes actividades lúdicas

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La música en directo seguirá siendo una de las señas de identidad de la iniciativa. El Concello mantendrá además su apuesta por artistas y formaciones de la zona, ofreciéndoles un espacio para actuar y dando protagonismo al talento musical de proximidad.

La principal novedad llegará el 27 de septiembre. Ese domingo, Remocea dejará excepcionalmente el mercado municipal y trasladará el baile al nuevo centro social de Xoane, en la parroquia de Goiáns. La iniciativa servirá también para acercar a los participantes a las instalaciones recientemente inauguradas y dar vida a este nuevo punto de encuentro vecinal.

Baile de mayores este domingo en el mercado carballés

Último domingo de baile del mes de abril en Carballo

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Martín Carrión será el encargado de abrir la temporada el día 6. Una semana después, el 13, actuará el Trío Digital, mientras que el Dúo Nuevo Siglo tomará el relevo el día 20. El estreno de Xoane como escenario de los bailes llegará el 27 de septiembre de la mano del Dúo Marineda

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