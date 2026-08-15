Once investigadores e investigadoras acercaron la ciencia a más de 550 personas este verano en Carballo

Un momento de la charla impartida por Ana Cambón en la cafetería Baños Vellos Cedida

Un total de 11 investigadores e investigadoras, siete de ellas carballesas, participaron este verano en las actividades de divulgación científica impulsadas por el Concello de Carballo dentro del proyecto 'Talento kilómetro cero (TALK0)', que en esta ocasión permitió acercar el conocimiento científico a más de 550 personas entre las asistentes a las charlas y las participantes en las actividades infantiles.

La programación, incluida en el programa de la Noche Europea de las Personas Investigadoras, permitió sacar la ciencia de los ámbitos académicos y llevarla a espacios muy diversos del municipio, desde Baldaio y Razo hasta el Mercado Municipal, los campamentos de verano o la cafetería Baños Vellos.

El ciclo estival se cerró esta semana con algo más de 50 personas en la última charla de SolxCiencia, protagonizada por Uxía Fernández y Ana Cambón, que propusieron un viaje del pasado al futuro para comprender mejor el clima: desde los registros naturales que permiten reconstruir su evolución a lo largo de millones de años hasta los satélites que hoy permiten observarlo y anticipar determinados fenómenos.

La sesión llegó además en un momento en el que cuestiones como la seca, las altas temperaturas, las olas de calor o los incendios ocupan buena parte de la actualidad.

Aceleración del cambio climático

La primera intervención corrió a cargo de Uxía Fernández, investigadora vinculada al grupo GRICA-BIOpast y al Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña.

Bajo el título 'O clima que ningún satélite viu', introdujo al público en la paleoclimatología, la disciplina que permite reconstruir cómo era el clima mucho antes de la existencia de satélites o estaciones meteorológicas.

Uxía Fernández explicó que el clima de la Tierra siempre cambió y repasó algunos de los factores naturales que provocaron esas variaciones a lo largo de millones de años, entre ellos los movimientos tectónicos, los cambios en los parámetros orbitales, la actividad solar o el vulcanismo.

Una de las ideas centrales de su intervención fue que lo que diferencia el cambio climático actual es su aceleración, provocada por el aumento de los gases de efecto invernadero derivado de la actividad humana.

El estudio del clima del pasado permite así poner en contexto la rapidez con la que se está produciendo el calentamiento actual y comprender mejor fenómenos cómo la sequía, las ondas de calor o las condiciones que favorecen los grandes incendios.

Uxía Fernández en plena disertación Cedida

La importancia de los satélites

De la mirada al pasado, SolxCiencia pasó al presente y al futuro con la intervención de Ana Cambón Periscal, ingeniera aeroespacial carballesa que actualmente trabaja en Alemania en Eumesat, la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos.

En su charla, titulada 'De Carballo ao Cosmos', Ana Cambón explicó su recorrido personal y profesional desde Carballo hasta el sector aeroespacial europeo y mostró cómo los satélites se convirtieron en una herramienta fundamental para conocer lo que ocurre en la atmósfera y en la superficie terrestre y anticipar determinados fenómenos.

Los datos obtenidos por sistemas como Meteosat, el European Polar System o los Sentinel permiten mejorar la predicción meteorológica, detectar y seguir tormentas y relámpagos, anticipar lluvias intensas y episodios de granizo, observar incendios y anomalías térmicas o hacer seguimiento de la vegetación, de las sequías, de las masas de agua y de las zonas costeras. También proporcionan información sobre las olas de calor, la calidad del aire y la evolución del clima.

Las dos intervenciones construyeron así un relato complementario: Uxía Fernández miró hacia el pasado para explicar cómo evolucionó el clima y porqué el cambio actual es diferente, mientras que Ana Cambón llevó al público hacia el presente y al futuro, mostrando las herramientas con las que hoy podemos observarlo, medirlo y anticipar sus efectos.

Balance más que satisfactorio

La programación arrancó en julio en Baldaio y reunió a lo largo de estas semanas investigadores e investigadoras de áreas muy diversas, con una atención especial al gran fenómeno astronómico de este verano: el eclipse.

Gracias a la participación de Isabel Lema Gesto, César González García, Begoña Nicolás Ávila, Borja Tosar y Óscar Blanco Varela, el público pudo acercarse al eclipse desde perspectivas científicas tan diferentes como complementarias: la neurociencia y la oftalmología, la arqueoastronomía y la historia, la matemática aplicada y la mecánica celeste, la astronomía observacional yl a astrofotografía.

En este mes de agosto, la ciencia llegó también a los más pequeños a través de los talleres de cajas estenopeicas celebrados en el Mercado Municipal y de las actividades desarrolladas en los campamentos de verano por las investigadoras locales Xanel Vecino, María Gómez, María Andrade y Olalla Rama.

En total, 11 investigadores e investigadoras, siete de ellas carballesas, contribuyeron a acercar el conocimiento científico a más de 550 personas, un balance que permite seguir avanzando en la consecución de los objetivos del proyecto¡ Talento kilómetro cero (TALK0)¡, programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie Nº 101305375.