Estabilizado el incendio que amenazaba a varias viviendas en Carballo

El fuego ha vuelto con el viento a la Costa da Morte, con varios fuegos que se han registrado a lo largo de la jornada. Ahora mismo en Carballo están desplegados dos agentes, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero para intentar sofocar un incendio que empezó poco después de las seis de la tarde y que ya está estabilizado en la zona del O Sisto, cerca del Centro Comercial Bergantiños. Al parecer el fuego estuvo cerca de las viviendas.

También están desplegados los bomberos de Carballo, Protección Civil, la Policía Local y la Guardia Civil, que ha cerrado los accesos a la zona.

Los servicios de extinción también tuvieron que intervenir este domingo en un incendio forestal declarado en Corme, en la aldea de Gondomil, que afectó a una superficie aproximada de una hectárea.

En los trabajos de extinción participaron dos motobombas de la Xunta, además de una motobomba del GES de Ponteceso, tres brigadas y dos agentes forestales.

El fuego afectó a una zona de vegetación próxima a Gondomil y obligó a movilizar los diferentes medios durante la mañana para controlar su avance y proceder posteriormente a las labores de extinción.