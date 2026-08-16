Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Labores de extinción del incendio en O Sisto, Carballo
Carballo

Estabilizado el incendio que amenazaba a varias viviendas en Carballo

En la zona de O Sisto hay desplegado un operativo por un incendio que está cerca de las casas

Redacción Carballo
16/08/2026 20:04

El fuego ha vuelto con el viento a la Costa da Morte, con varios fuegos que se han registrado a lo largo de la jornada. Ahora mismo en Carballo están desplegados dos agentes, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero para intentar sofocar un incendio que empezó poco después de las seis de la tarde y que ya está estabilizado en la zona del O Sisto, cerca del Centro Comercial Bergantiños. Al parecer el fuego estuvo cerca de las viviendas.

También están desplegados los bomberos de Carballo, Protección Civil, la Policía Local y la Guardia Civil, que ha cerrado los accesos a la zona.

Efectivos trabajando en la extinción del incedio en O Sisto

Los servicios de extinción también tuvieron que intervenir este domingo en un incendio forestal declarado en Corme, en la aldea de Gondomil, que afectó a una superficie aproximada de una hectárea.

En los trabajos de extinción participaron dos motobombas de la Xunta, además de una motobomba del GES de Ponteceso, tres brigadas y dos agentes forestales.

El fuego afectó a una zona de vegetación próxima a Gondomil y obligó a movilizar los diferentes medios durante la mañana para controlar su avance y proceder posteriormente a las labores de extinción.

Te puede interesar

Varios medios de la Xunta, entre ellos un helicóptero participan en la extinción del incendio

El fuego vuelve con el viento a Carballo y Corme
redacción carballo
Un momento de la charla impartida por Ana Cambón en la cafetería Baños Vellos

Once investigadores e investigadoras acercaron la ciencia a más de 550 personas este verano en Carballo
redacción carballo
El baile para los mayores celebrado este domingo en el mercado de Carballo

Los mayores de Carballo vuelven a la pista de baile en septiembre
redacción carballo
Entrega de diplomas a los participantes del taller 'Futuros Makers' de Carballo

La cantera tecnológica de Carballo da otro paso con la inteligencia artificial y la robótica
redacción carballo