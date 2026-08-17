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Carballo

Baldaio volverá a convertir el berberecho en protagonista de su verano

Los asistentes podrán probar los berberechos preparados de tres maneras diferentes: al vapor, en salsa o en empanada

Redacción Carballo
17/08/2026 19:03
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La Festa do Berberecho de Baldaio de 2025
Raúl López
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El berberecho volverá a reinar en Baldaio este sábado. La localidad carballesa celebrará la XXVI Festa do Berberecho con una degustación que arrancará a las 12.30 horas y continuará durante toda la tarde. Los asistentes podrán probar los berberechos preparados de tres maneras diferentes: al vapor, en salsa o en empanada.

La vertiente musical comenzará a las 14.00 horas con la sesión vermú del grupo Elbe 2.0. A las 16.30 horas actuará el DJ Pred Face y a las 19.00 será el turno de la A.C. Arume de Caión.

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Pred Face regresará a las 20.00 horas para continuar con la animación antes del tramo final de la fiesta. A partir de las 22.30 horas, Elbe 2.0 volverá al escenario para protagonizar la gran verbena con la que se cerrará la jornada.

La Festa do Berberecho alcanza así su vigésimo sexta edición manteniendo su fórmula de combinar gastronomía y música en una de las citas estivales más consolidadas de Carballo. La organización corre a cargo de la ADCR Baldaio y cuenta con la colaboración del Concello de Carballo.

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