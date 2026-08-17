El reciclaje orgánico suma ya a más de 1.800 familias en Carballo

Una de las campañas desarrolladas por el Concello Archivo

El reciclaje de los residuos orgánicos continúa sumando hogares en Carballo. El programa 'Ti tes a chave' ha superado ya las 1.800 familias adheridas, después de que la campaña desarrollada durante los últimos meses incorporase a otros 66 hogares al sistema de recogida mediante el contenedor marrón.

Las nuevas incorporaciones se produjeron durante las ocho acciones informativas realizadas a pie de calle entre finales de abril y julio, dentro de la campaña impulsada por el Concello en colaboración con la UTE Carballo Limpo.

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La iniciativa se retomó el pasado 30 de abril con un punto de información en la rúa Coruña y desde entonces ha ido recorriendo diferentes espacios para acercar el sistema directamente a los vecinos. Además de resolver dudas sobre la separación de la materia orgánica, permite darse de alta en el momento.

Cada nueva familia recibe gratuitamente todo lo necesario para comenzar: un cubo aireado de diez litros, bolsas compostables, material explicativo y, sobre todo, la llave que permite acceder a los contenedores marrones.

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La campaña sirve también para quienes ya forman parte de 'Ti tes a chave'. En los puntos informativos pueden solicitar la reposición de llaves y bolsas o tramitar la petición de un compostero doméstico. Estos últimos también están siendo distribuidos durante estos días entre los hogares interesados en gestionar directamente sus restos orgánicos.

El foco también está en bares y comercios

Conseguir que aumente el reciclaje de la materia orgánica no depende únicamente de los hogares. El Concello mantiene paralelamente un programa específico de información y control dirigido al comercio y la hostelería, dos sectores especialmente importantes por el volumen de residuos de este tipo que pueden generar.

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Las visitas permiten explicar a los responsables de los establecimientos cómo deben realizar la separación y comprobar posteriormente que los residuos se están gestionando correctamente.

Desde abril se han completado once de las 32 jornadas previstas, por lo que el trabajo continuará durante los próximos meses, aproximadamente hasta finales de noviembre.