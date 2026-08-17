Laxe se entrega, un año más, a su Naufraxio y al milagro del Carmen

Laxe vive este lunes su día más grande del año, la representación del Naufraxio, en el que la Virgen del Carmen volvió a obrar el milagro Mar Casal

Con lágrimas en los ojos y mucha emoción. Así vivió Laxe, un año más, su día más grande, el del Naufraxio, con el que recuerda a todas las personas que perdieron la vida en el mar y rinde homenaje a la Virgen del Carmen.

Miles de personas volvieron a congregarse este lunes en torno al puerto para presenciar una tradición que nació en 1962 de la mano del marinero Avelino Lema Santos, superviviente de tres naufragios, y que 64 años después continúa siendo una de las señas de identidad de la localidad. Tras la misa y la procesión hasta el puerto llegó el momento más esperado: la recreación del naufragio y el traslado hasta la imagen del marinero aparentemente sin vida, que finalmente “resucita” ante la Virgen.

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El Salve volvió a acompañar uno de los instantes de mayor emoción antes de que la imagen saliera en procesión marítima y, después, regresase al templo, portada por los participantes descalzos, poniendo fin a una representación en la que se mezclan devoción, memoria y tradición marinera.

Declarada Festa de Galicia de Interese Turístico, la celebración contó también con la presencia del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, que destacaron su importancia como expresión de la cultura y de las raíces marineras de la Costa da Morte.