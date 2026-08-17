Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Una plaga de pulgas afecta a vecinos del barrio carballés de O Choris

El servicio municipal de control de plagas ya actuó la pasada semana y que este martes realizará una segunda intervención

A. Pérez Cavolo
17/08/2026 19:29
Vista aérea de la zona deportiva de O Chorís
Vista aérea de una parte del barrio de O Chorís
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una plaga de pulgas está causando problemas desde la semana pasada en el barrio de O Choris, en Carballo, con especial incidencia en el entorno de la calle Vila de Noia.

Varios vecinos han detectado la presencia de estos insectos y algunos de los afectados se han visto obligados a adoptar medidas extraordinarias en sus viviendas. Entre ellas, realizar limpiezas con productos específicos y mantener parte de la ropa aislada durante varios días para evitar que las pulgas continúen propagándose.

En las últimas horas se han difundido avisos en redes sociales recomendando extremar las precauciones al transitar por la zona, especialmente en las inmediaciones de la piscina de O Choris.

Desde el Concello de Carballo confirman que el servicio municipal de control de plagas ya actuó la pasada semana y que este martes realizará una segunda intervención. “Xa se fixo unha primeira intervención por parte do servizo municipal de control de pragas a semana pasada e mañá realizarase outra”, explican desde el gobierno local.

Las primeras comprobaciones apuntan a que el origen del problema podría encontrarse en un inmueble de titularidad privada, en concreto, un bajo abandonado. “Parece que o foco está nun edificio privado, pero o Concello só pode intervir no espazo público, e é o que está facendo”, señalan fuentes municipales

De este modo, los trabajos municipales se están concentrando en las zonas públicas afectadas mientras continúa la preocupación entre los residentes de O Choris, algunos de los cuales llevan varios días intentando evitar que la plaga llegue o vuelva a extenderse por el interior de sus viviendas.

La actuación municipal se limita al espacio público porque el foco podría estar en un inmueble privado, de modo que  la solución dependerá también de la intervención en ese edificio para frenar la propagación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vista aérea de la zona deportiva de O Chorís

Una plaga de pulgas afecta a vecinos del barrio carballés de O Choris
A. Pérez Cavolo
Festa do berberecho 13

Baldaio volverá a convertir el berberecho en protagonista de su verano
redacción carballo
Laxe vive este lunes su día más grande del año, la representación del Naufraxio, en el que la Virgen del Carmen volvió a obrar el milagro

Laxe se entrega, un año más, a su Naufraxio y al milagro del Carmen
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

El reciclaje orgánico suma ya a más de 1.800 familias en Carballo
A. Pérez Cavolo