Una plaga de pulgas afecta a vecinos del barrio carballés de O Choris

Vista aérea de una parte del barrio de O Chorís Cedida

Una plaga de pulgas está causando problemas desde la semana pasada en el barrio de O Choris, en Carballo, con especial incidencia en el entorno de la calle Vila de Noia.

Varios vecinos han detectado la presencia de estos insectos y algunos de los afectados se han visto obligados a adoptar medidas extraordinarias en sus viviendas. Entre ellas, realizar limpiezas con productos específicos y mantener parte de la ropa aislada durante varios días para evitar que las pulgas continúen propagándose.

En las últimas horas se han difundido avisos en redes sociales recomendando extremar las precauciones al transitar por la zona, especialmente en las inmediaciones de la piscina de O Choris.

Desde el Concello de Carballo confirman que el servicio municipal de control de plagas ya actuó la pasada semana y que este martes realizará una segunda intervención. “Xa se fixo unha primeira intervención por parte do servizo municipal de control de pragas a semana pasada e mañá realizarase outra”, explican desde el gobierno local.

Las primeras comprobaciones apuntan a que el origen del problema podría encontrarse en un inmueble de titularidad privada, en concreto, un bajo abandonado. “Parece que o foco está nun edificio privado, pero o Concello só pode intervir no espazo público, e é o que está facendo”, señalan fuentes municipales

De este modo, los trabajos municipales se están concentrando en las zonas públicas afectadas mientras continúa la preocupación entre los residentes de O Choris, algunos de los cuales llevan varios días intentando evitar que la plaga llegue o vuelva a extenderse por el interior de sus viviendas.

La actuación municipal se limita al espacio público porque el foco podría estar en un inmueble privado, de modo que la solución dependerá también de la intervención en ese edificio para frenar la propagación.