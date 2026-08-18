Carballo despide a Antonio Gómez Caamaño, expresidente de los empresarios del polígono de Bértoa

Antonio Gómez Caamaño Archivo

Carballo despide a Antonio Gómez Caamaño, fallecido a los 79 años. Empresario y durante doce años presidente de su comunidad de propietarios del polígono de Bértoa, encabezó el salto a la profesionalización del polígono carballés que es hoy en día uno de los principales parques industriales de Galicia.

Natural de Ramil, en la parroquia carballesa de Rus, Gómez Caamaño residía en A Brea. Su trayectoria profesional estuvo marcada por diferentes etapas. La más destacada fue la puerta en marcha de Almacenes de Carpintería Hermanos Gómez Caamaño, con sede en el propio polígono.

Gómez Caamaño deja viuda, Jesusa Martínez Villar, una hija, María Jesús, y su yerno, José Ramón.

El último adiós tendrá lugar este miércoles. La comitiva partirá a las 17.00 horas del Tanatorio Bergantiños para celebrar el funeral en la iglesia de San Xoán Bautista de Carballo. Posteriormente se realizará el entierro en el cementerio municipal.