Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo despide a Antonio Gómez Caamaño, expresidente de los empresarios del polígono de Bértoa

El último adiós tendrá lugar este miércoles. La comitiva partirá a las 17.00 horas del Tanatorio Bergantiños

Redacción Carballo
18/08/2026 15:16
Antonio Gómez Caamaño
Antonio Gómez Caamaño
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Carballo despide a Antonio Gómez Caamaño, fallecido a los 79 años. Empresario y durante doce años presidente de su comunidad de propietarios del polígono de Bértoa, encabezó el salto a la profesionalización del polígono carballés que es hoy en día uno de los principales parques industriales de Galicia.

Natural de Ramil, en la parroquia carballesa de Rus, Gómez Caamaño residía en A Brea. Su trayectoria profesional estuvo marcada por diferentes etapas. La más destacada fue la puerta en marcha dAlmacenes de Carpintería Hermanos Gómez Caamaño, con sede en el propio polígono.

Gómez Caamaño deja viuda, Jesusa Martínez Villar, una hija, María Jesús, y su yerno, José Ramón.

El último adiós tendrá lugar este miércoles. La comitiva partirá a las 17.00 horas del Tanatorio Bergantiños para celebrar el funeral en la iglesia de San Xoán Bautista de Carballo. Posteriormente se realizará el entierro en el cementerio municipal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El programa Concilia de Carballo aumenta un 15% con la admisión de las 232 solicitudes presentadas
redacción carballo
Sesión de Apego en las Escolas do Xardín

O Servizo de Normalización Lingüística de Carballo lanza 'Pon a punto o teu galego!', a súa formación gratuíta para a segunda metade do ano
redacción carballo
18 julio 2026 página 14Nerea Álvarez | Os nenos teñen unha carencia grande de cultura galegaCONCELLEIRA E PANDERETEIRA Acaba de lanzar o seu primeiro disco, Contrabando, co grupo Do Rivés co que actuou onte en Malpica e compaxina a súa faceta musical coas oposicións a mestra de Primaria e coa política en Carral desde Alternativa dos Veciños

Ondas Culturais trae esta semana la música de Manu Sija a Sofán y de Do Rivés al barrio de O Chorís
redacción carballo
Antonio Gómez Caamaño

Carballo despide a Antonio Gómez Caamaño, expresidente de los empresarios del polígono de Bértoa
redacción carballo