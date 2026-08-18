Comprar coche en Berocasión tendrá premio: un año gratis de combustible

Una de las ediciones anteriores de Berocasión, en Carballo Archivo

Comprar un vehículo durante la próxima edición de Berocasión puede tener una recompensa añadida. La feria sorteará un año de combustible entre todas las personas que cierren una operación durante los tres días de la cita, que regresará al parque Rego da Balsa de Carballo entre el 28 y el 30 de agosto.

El premio alcanza los 1.200 euros y se distribuirá en doce vales de 100 euros, uno por cada mes del año, que podrán canjearse exclusivamente en la estación de servicio Shell As Labradas, en Carballo. Para optar a él será necesario comprar un vehículo en alguno de los 17 expositores que participarán en esta 21ª edición.

Berocasión reunirá más de 500 vehículos de ocasión en Rego da Balsa a finales de agosto Más información

Cada comprador recibirá una papeleta en el momento de formalizar la adquisición, que deberá cubrir y depositar en la urna instalada en el recinto ferial. El sorteo se celebrará el domingo 30 de agosto, una vez finalizada Berocasión.

La iniciativa será uno de los principales reclamos de una edición que volverá a reunir una amplia oferta de vehículos de ocasión, con más de 500 automóviles expuestos durante el último fin de semana de agosto en Rego da Balsa.

La hostelería también tendrá premio

Berocasión quiere aprovechar además el movimiento generado por la feria para implicar a la hostelería carballesa. Por ello, este año se incorpora un segundo sorteo dirigido a quienes consuman en los bares, cafeterías y restaurantes participantes.

Los establecimientos están distribuyendo ya papeletas entre sus clientes, que podrán cubrirlas y depositarlas en la urna del recinto durante los días de celebración de la feria. El premio será un vale de 100 euros para gastar en los negocios hosteleros asociados y el ganador también se conocerá el domingo 30.

Desde la organización señalan que las dos iniciativas “buscan incentivar a participación cidadá e, ao mesmo tempo, apoiar sectores clave da economía local, como a automoción e a hostalería, xerando sinerxías entre ambos”.