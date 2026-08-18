El programa Concilia de Carballo aumenta un 15% con la admisión de las 232 solicitudes presentadas

El CEIP Fogar es uno de los que forman parte del programa Concilia Archivo

El Concello de Carballo ha admitido todas las solicitudes presentadas dentro del plazo ordinario para participar en el programa Concilia durante el curso escolar 2026-2027. Son un total de 232 solicitudes, treinta más que en el curso pasado, lo que supone un nuevo incremento de la demanda de este servicio, que crece un 15%.

Hay 172 menores inscritos para utilizar durante el curso completo este programa municipal de conciliación de la vida laboral y familiar, frente a los 162 del año pasado. Otros 60 escolares harán uso del programa en días sueltos, veinte más que el pasado curso. A estas cifras se suman seis solicitudes específicas para el servicio durante los primeros días del mes de septiembre hasta el inicio del curso escolar.

El CEIP Bergantiños concentra el mayor número de solicitudes, con 107: 42 con servicio de desayuno, 35 sin desayuno y 30 para días sueltos.

Le sigue el CEIP Fogar, con 101 solicitudes, de las que 35 incluyen desayuno, 49 no y 17 son para días sueltos.

Finalmente, en el CEIP Gándara-Sofán hay 24 solicitudes: cuatro con desayuno, siete sin él y trece para días sueltos.

El programa Concilia es un servicio municipal pensado para ayudar con el desfase existente muchas veces entre el horario laboral y el escolar. Funciona durante todo el período lectivo y permite que las familias dejen a los niños en sus centros educativos a partir de las 7.00 horas.

Durante ese tiempo, el alumnado está atendido por un equipo de monitores que realizan actividades de ocio y tiempo libre. Además, las familias que lo necesiten pueden optar por el desayuno para sus hijos antes del inicio de las clases.

Este servicio continúa activo en los períodos vacacionales (excepto en verano), en las instalaciones de la empresa concesionaria.

A partir de octubre y durante todo el curso permanecerá abierto un segundo plazo de matrícula, tanto para nuevas incorporaciones como para solicitudes de días sueltos.