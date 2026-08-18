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Carballo

Ondas Culturais trae esta semana la música de Manu Sija a Sofán y de Do Rivés al barrio de O Chorís

Vuelven las Noites de Cine con la proyección este viernes en A Brea de la película ¿Quién es quién?

Redacción Carballo
18/08/2026 17:47
18 julio 2026 página 14Nerea Álvarez | Os nenos teñen unha carencia grande de cultura galegaCONCELLEIRA E PANDERETEIRA Acaba de lanzar o seu primeiro disco, Contrabando, co grupo Do Rivés co que actuou onte en Malpica e compaxina a súa faceta musical coas oposicións a mestra de Primaria e coa política en Carral desde Alternativa dos Veciños
Nerea Álvarez, una de las integrantes del grupo Do Rivés
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El programa Ondas Culturais de Carballo continúa esta semana con nuevas propuestas. Dentro del ciclo Son de Aquí, habrá conciertos de Manu Sija en Sofán y de la agrupación Do Rivés en el barrio carballés de O Chorís. 

El atrio de la iglesia de Sofán será escenario este jueves (20.00 horas) de una nueva cita de Son de Aquí, que comenzará con una visita guiada por la historia de la parroquia y las evoluciones de sus expresiones musicales. A través de las figuras de gaiteiros como Evaristo, las pandereteiras del lugar o las mártires de Sofán, el recorrido permitirá acercarse a la memoria de Sofán y su entorno. Para participar en esta actividad gratuita es necesaria inscripción previa en la página web municipal www.carballo.gal.

A las 20.30 horas será el turno para la música con el argentino Manu Sija, en un concierto de acceso libre hasta completar la capacidad del recinto. Multiinstrumentista autodidacta y compositor, Sija es considerado uno de los referentes más innovadores del jazz contemporáneo en Sudamérica. Manu Sija combina el lenguaje del jazz moderno con el folclore de su país y la experimentación electrónica en directo. La actuación cuenta con la colaboración de la parroquia de San Salvador de Sofán.

El ciclo Son de Aquí finalizará el viernes 21 en el barrio de O Chorís. A las 20.00 horas habrá un nuevo relato sobre la historia y el patrimonio del lugar, con atención a espacios como el castro, los edificios de aguas, el campo de fútbol y la zona escolar.

A las 20.30 horas será el turno para la música de Do Rivés, que presentará Contrabando, su primer trabajo discográfico. La formación de la Costa da Morte está integrada por mujeres (dos de ellas de Carballo) y recupera la tradición desde una perspectiva contemporánea y respetuosa con la transmisión oral, a través de la pandeireta, la voz y el baile, incorporando formas y sonoridades propias de la Costa da Morte. El concierto es libre hasta completar aforo.

Por otro lado, continúa la programación de Noites de Cine, que este viernes proyecta en A Brea (22.00 horas) la película ¿Quién es quién?, una comedia para mayores de siete años. La sesión cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Mestra Carmen Cancela.

La programación de la semana incluye también la XXVI Festa do Berberecho, que se celebra el sábado en Baldaio. 

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