A Milagrosa de Carballo presenta su programa festivo más completo

Presentacion de las fiestas de A Milagrosa

El barrio carballés de A Milagrosa ya tiene todo listo para sus fiestas, que se celebran del 4 al 6 de septiembre. La comisión, encabezada por su presidente, Luis Barca Añón, presentó este miércoles en la antigua escuela de Arrabales un programa que es “el más completo; similar a años anteriores en formato, pero de contenidos más completos e igualmente participativo”, afirmó.

Este es el sexto año que la ACD A Milagrosa organiza los festejos, que comenzarán el viernes 4 con el pregón (21.00 horas), que cada año se dedica a una figura del barrio ya desaparecida. En esta ocasión será en recuerdo de Ché de Bastián, fallecido en 2021, y correrá a cargo de un familiar todavía por determinar.

Le seguirá la Procesión das Antorchas y la primera verbena, a cargo de la orquesta Fania Show y Disco Móvil Impacto con DJ Bermúdez.

La jornada del sábado 5 comenzará con pasacalles matutinos con el grupo de gaitas de Arume de Verdillo.

A las 14.00 horas tendrá lugar la gran sardiñada popular en la Praza da Milagrosa, junto a una macrosesión vermú que se prolongará hasta las siete de la tarde con O Tren da Unha y DJ Franstone.

A las 16.30 horas comenzará la elaboración de las alfombras florales en varias calles, una tradición que se remonta a 1982 y que se convierte en tapiz para la procesión mariana del domingo.

Un año más se llevará a cabo el campeonato de España de ‘Baixada de carros de bolas’, con salida a las 19.00 desde la Avenida do Cemiterio Vello y meta en la Praza da Milagrosa.

La gran atracción nocturna será la verbena con la orquesta Los Satélites, seguida de la disco móvil Impacto con DJ Cotelo.

El día grande de A Milagrosa, el domingo 6, comenzará con pasacalles con la charanga Os Máquinas. A las 12.30 horas comenzará la misa en honor a la Virxe da Milagrosa, seguida de la procesión.

La Orquesta D’Noche amenizará la sesión vermú y la verbena; entre ambas, los DJ Bermúdez y Drew pondrán ritmo a toda la jornada.

El presidente de la comisión, Luis Barca Añón, auguró unas fiestas muy participativas. Tuvo palabras de reconocimiento para “los valientes promotores” que en 1966 pusieron en marcha estas celebraciones: Pepe Gómez, Chucho Rey, Rufino Louzao, Manolo Caamaño y Ché de Bastián.

Por otro lado, los festejos publican un año más su exitosa revista, con publicidad y artículos sobre el barrio y ya están listas las camisetas de las fiestas.

Camiseta fiestas A Milagrosa M.N:

La programación de las fiestas tendrá una antesala con tres destacadas citas: fútbol veterano, festival de rock y cine.

Este sábado 22 de agosto se celebra el IX torneo cuadrangular de fútbol veterano Festas da Milagrosa, con la participación de Bergantiños CF, Deportivo Carballo, Sofán y Atlético Milagrosa. Será en el campo de O Carral (17.00 horas).

El viernes 28 de agosto tendrá lugar en A Milagrosa el festival Rockarballo, organizado por la concejalía de Cultura, para la que la comisión de fiestas tuvo palabras de agradecimiento. Actuarán Pablo Carballo, Mal Juicio y The Cerne.

Finalmente, el 3 de septiembre será el turno para el cine, con la proyección de la película Rondallas en la pista polideportiva situada detrás de la capilla. Será a las 21.30 horas.