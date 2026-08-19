'A voltas co cole', premios y juegos en la campaña del CCA carballés

Presentación de la campaña de vuelta al cole Cedida

El Centro Comercial Aberto de Carballo (CCA) recupera 'A voltas co cole', la campaña con la que convierte el regreso a las aulas en una oportunidad para jugar y ganar. La iniciativa comenzó este lunes y se prolongará hasta el 18 de septiembre.

Los responsables del CCA presentaron este miércoles la campaña junto al alcalde, Daniel Pérez, y los ediles de Promoción Económica e Turismo, Xosé Regueira, y Feiras e Mercados, Ramón Varela. En la misma participan 22 establecimientos que entregarán con cada compra un vale de participación, que los clientes deberán conservar junto al ticket de compra grapado o correctamente sellado por el establecimiento y con la fecha correspondiente. Este vale permitirá participar en el juego de parejas que se celebrará en la Praza do Concello (en caso de lluvia será en el mercado) los viernes 4 y 18 de septiembre, de 17.00 a 20.00 horas.

El juego es el clásico de parejas. Cada participante tendrá cinco intentos para descubrir las fichas escondidas tras una gran estructura dividida en coordenadas. Quien descubra tres parejas conseguirá un premio de consolación; con cuatro parejas, se podrá elegir un regalo o una experiencia directa; y quien haga pleno encontrando las cinco parejas en una sola tirada se llevará un cheque-compra de 50 euros y entrará en el sorteo final de cinco tablets de 10’’ (4 GB de RAM y 128 GB de ROM).

Solo se podrá utilizar un vale de compra por persona en cada tirada, por lo que quien disponga de varios boletos deberá esperar al siguiente turno.

"Queremos que a volta ao cole sexa tamén unha oportunidade para xogar, sorprenderse e premiar a confianza no comercio local. Con esta campaña damos unha volta ao formato habitual e facemos que cada compra poida converterse nunha partida", señaló la presidenta del CCA Carballo, Silvana Rama Corral.

El edil de Promoción Económica, Xosé Regueira, matizó que "aínda que esta campaña anuncia a fin das vacacións, o CCA anticípase unha vez máis á volta ao cole para facer desta un xogo, unha festa, ao tempo que premia a fidelidade da clientela por confiar no comercio local, no comercio de próximidade. Comprar local non é só unha garantía de bo servizo e boa atención, é apostar por manter vivas as nosas rúas e o noso ecosistema económico", aseguró.

El alcalde, a su vez, señaló que gracias a la implicación de los establecimientos adheridos a esta campaña, "mercar en Carballo supón unha recompensa directa para as familias, con sorteos, xogos e vales de desconto". Daniel Pérez invitó a toda la ciudadanía a "apostar pola calidade e a atención de quen nos coñece de toda a vida. Mercar aquí é investir no noso propio futuro", afirmó.

El sorteo de las tablets se hará el 25 de septiembre a las 21.00 horas, retransmitido en directo a través del Instagram del CCA Carballo.

Comercios participantes: Atmósfera Sport, Benetton, Calzados Susa, Clarión Libraría, Clínica Dental Pico Blanco, Dequip Carballo, donClip.es, La Casita de Lu, Lencería Mª José, Maluca Lobe, Merliño Xoguetería, Muebles Fuentes, Mmmm! Xeados, O Barco dos Soños, Refugallo Zero, Retoños, Sweet Spirit, Teirón, Todo Lar, UPA! Espazo Barefoot, Zapatillería Isabel y Zocas.

La campaña está cofinanciada por la Xunta, la Diputación y el Concello.