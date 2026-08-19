Cafés Lúa acerca la cultura del café artesano a los eventos del verano gallego

Laura Vázquez, directora de Marketing de Cafés Lúa, Touri y Marcos de la Taberna Casa Rodríguez. Cedida

La firma carballesa Cafés Lúa se suma un año más al calendario cultural y de ocio de Galicia con su participación como patrocinador oficial de la décima edición de Castelo Conta, el festival de humor y cultura popular de Culleredo.

La colaboración se prolonga durante todo el mes de agosto y convierte a la marca en el café de la Taberna Casa Rodríguez, además de incorporar distintas acciones abiertas al público para acercar la cultura del café artesano a los asistentes.

Cafés Lúa abastece de forma continuada a la taberna durante todo el mes y complementa esta presencia con catas y degustaciones gratuitas en las que el público puede conocer mejor el origen, las características y el proceso de elaboración del café.

Este viernes, Cafés Lúa celebrará en la taberna una cata gratuita para acercar al público los aromas, sabores y particularidades del café artesano. La participación en Castelo Conta forma parte de una agenda especialmente activa para Cafés Lúa durante el mes de agosto.

Tras su presencia en Culleredo, la marca estará del 22 al 30 de agosto en Pantín y cerrará el mes en el Festival da Luz, los días 29 y 30, sumando así tres citas vinculadas a ámbitos tan diferentes como la cultura popular, el deporte y la música.

Esta presencia permite a la compañía trasladar el café fuera de sus espacios habituales de consumo y acercarlo a lugares asociados al encuentro y a las experiencias compartidas. Se trata de "una línea que conecta con la propia filosofía de Cafés Lúa y con su apuesta por colaborar con iniciativas gallegas vinculadas al territorio, la cultura y la proximidad", apuntan desde la firma carballesa.

Detrás de Cafés Lúa hay una historia empresarial familiar que comenzó hace más de 35 años en Carballo.

Luz y Antonio pusieron en marcha el proyecto con una forma de entender el oficio basada en tres pilares que continúan definiendo a la compañía: el cuidado del producto, la elaboración artesanal y la relación directa con el cliente.

La empresa creció inicialmente de la mano de la hostelería, un canal que continúa siendo parte fundamental de su actividad, y con el tiempo ha ampliado su presencia a nuevos ámbitos y canales, entre ellos la venta online.

En los últimos años, la incorporación de Laura y Ana, segunda generación de la familia, ha abierto una nueva etapa en la compañía y ha permitido combinar la experiencia acumulada durante más de tres décadas con nuevas líneas de desarrollo.

Uno de los ejes de esta evolución es la sostenibilidad, que Cafés Lúa ha ido incorporando a diferentes fases de su actividad. El café se tuesta exclusivamente con energía renovable mediante pellets de madera, mientras que la compañía ha introducido cápsulas 100% biodegradables y compostables y referencias de café ecológico. A estas medidas se suman proyectos de economía circular que buscan dar una segunda vida a materiales derivados de su actividad.

Los sacos utilizados para transportar el café se reutilizan para elaborar bolsos artesanales y los posos se aprovechan para la fabricación de jabón, dos ejemplos de una filosofía que busca reducir residuos sin desvincularse de la elaboración artesanal que caracteriza a la marca.

Con Castelo Conta como primera gran cita de esta agenda de agosto, Cafés Lúa refuerza así su vinculación con proyectos nacidos en Galicia y con una manera de entender el café que, después de más de 35 años, continúa girando alrededor de una idea sencilla: un producto cuidado que cobra sentido cuando se comparte.