El café pone el broche a un verano de experiencias en el mercado de Carballo

Cata de cerveza en el Mercado carballés dentro del programa de dinamización Mar Casal

El aroma a café servirá este viernes para despedir la programación especial de verano del mercado municipal de Carballo. La plaza de abastos celebrará a partir de las 11.00 horas una cata de Cafés Delta con la que cerrará tres meses de actividades gastronómicas, divulgativas y comerciales destinadas a atraer nuevos públicos al recinto.

La cita tendrá lugar en la planta alta y será gratuita, sin necesidad de inscripción previa, aunque el acceso estará limitado a la capacidad disponible. Durante la sesión, los participantes podrán adentrarse en la cultura del café y conocer sus características y algunas de las claves para apreciarlo y degustarlo.

La propuesta toma el relevo de la cata de cervezas celebrada el pasado 7 de agosto con expertos de Estrella Galicia. Aquella experiencia logró congregar a numeroso público y, según destaca el Concello, también consiguió atraer a personas que no suelen acudir habitualmente a la plaza.

Las catas forman parte de las experiencias de maridaje incluidas en el Plan de dinamización del Mercado, que durante los últimos meses ha tratado de ampliar el papel tradicional de la plaza de abastos y convertirla también en un espacio para probar productos, aprender y participar en actividades.

Meriendas saludables y pescado de la Costa da Morte

La cata de este viernes cerrará el calendario estival, pero no las actividades del Mercado. El programa tendrá continuidad durante septiembre y octubre y cambiará parcialmente de orientación para prestar una atención especial a la alimentación saludable y a los productos de proximidad.

Coincidiendo con el regreso a las aulas, septiembre incluirá dos ediciones de un taller dedicado a preparar meriendas saludables para llevar al colegio, especialmente pensado para las familias.

El producto local tendrá también un papel destacado con una degustación de pescado de la Costa da Morte organizada en colaboración con el GALP Costa da Morte. El resto de la programación para septiembre y octubre se dará a conocer próximamente.