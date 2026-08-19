IV torneo Maxistral Xiria Carballo, con diez jugadores en liza en una competición cerrada

El torneo se celebra en la planta alta del mercado carballés Cedida

La planta alta del mercado municipal de Carballo acoge la cuarta edición del torneo de ajedrez Maxistral Xiria Carballo, cuya clausura tendrá lugar este viernes a las 14.00 horas. Cuenta con el patrocinio de la Diputación y la colaboración del Concello carballés.

Se trata de un torneo cerrado de diez jugadores y valedero para la norma de Maestro Internacional, en el que participan jugadores de Serbia, Bulgaria, Armenia, Portugal, Cuba y Galicia.

Tras la disputa de cinco rondas (este miércoles se disputa la sexta), lideran la clasificación, con 3,5 puntos, el MF Diego Cacheiro, de Santiago y el MF Xulio del Prado, de Vigo. Ambos jugadores tienen muchas opciones de conseguir la norma, para la que necesitan seis puntos en total. Para ello, deberán sumar 2,5 puntos de los cuatro puntos que quedan en juego.

En la tercera y cuarta posición, con tres puntos, marchan el candidato a maestro Iago Fernández, de Noia, y el MF Pedro Silva, de Portugal. Ambos deberán hacer tres de los cuatro puntos que quedan en liza para lograr su objetivo.

El resto de la clasificación la conforman: 5º GM Vladimir Petkov, 6º GM Karen Movsziszian, ambos con 2,5 puntos; 7º MF Jose Sande, 8º GM Aleksa Strikovic, 9º MF Marco Morales, todos con 2 puntos; y 10º el MC Eduardo Cabañas.