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Carballo

Jubilación de Maite Márquez Caneda tras 42 años como funcionaria en el Concello de Carballo

Compañeros, familiares y miembros del gobierno municipal la arroparon en una emotiva despedida

Redacción Carballo
19/08/2026 13:48
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Maite, a la derecha, durante el acto de despedida
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La alcaldía de Carballo fue escenario este miércoles de un emotivo y afectuoso acto de despedida de Maite Márquez Caneda, quien se jubila tras 42 años como funcionaria en el Concello carballés. Compañeros, familiares, miembros del gobierno municipal y personas muy próximas quisieron acompañarla en un momento cargado de emoción, recuerdos y también mucho humor.

La alcaldía se quedó pequeña para acoger a todas las personas que se sumaron al homenaje a una trabajadora cuya larga trayectoria profesional estuvo marcada por un puesteo de carácter transversal que la llevó a relacionarse con buena parte  de los departamentos municipale sy con varias generaciones de personal del Concello. 

La secretaria accidental, Susana Mariño, fue la encargada de abrir las intervenciones y recordó esa presencia constante de Maite a lo largo de tantos años, así como la huella que deja entre sus compañeros. 

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Foto de familia en la Praza do Concello, con Maite rodeada de compañeros y familiares
Cedida

El alcalde, Daniel Pérez, destacó tanto su vertiente profesional como humana. Se refirió a Maite como una trabajadora con un altísimo nivel de compromiso y puso especialmente en valor su manera de relacionarse con las personas, con un trato diario de proximidad y disposición permanente para ayudar. 

Los 42 años de Maite Márquez en el consistorio carballés son también una historia de la transformación de la propia Administración local. Ella misma recordó como fue viviendo desde dentro esa evolución, desde los tiempos en los que buena parte del trabajo se hacía totalmente de forma manual hasta la llegada de las primeras impresoras y la progresiva modernización de los procedimientos.

Esta casa forma parte das miñas engurras. E sempre formará parte”, confesó durante su intervención. La homenajeada aseguró que trabajar en la función pública fue “unha das cousas máis bonitas que che pode pasar”, situando estos años en el Concello entre las experiencias fundamentales de su vida.

Sus compañeros le prepararon un particular kit de pintora de vados, en recuerdo de una de las múltiples tareas y anécdotas asociadas a su trayectoria municipal, con uniforme de la brigada de Obras incluido.

El alcalde le entregó el ya tradicional carballo de Sargadelos acompañado de una dedicatoria como recuerdo de sus 42 años de servicio público.

Maite estuvo acompañada en el acto de homenaje por su hijo y por su nieta, así como por su amiga y pintora Milagros Cotelo, quien le regaló un hermoso cuadro.

El homenaje concluyó en la Praza do Concello con una foto de familia, en la que Maite estuvo rodeada de las personas con las que compartió buena parte de su vida profesional. 

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