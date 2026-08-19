La píllara de Razo cambia el mimbre por madera para resistir frente al mar

La nueva píllara ya está instalada en Razo Cedida

La píllara vuelve a vigilar la playa de Razo. La conocida escultura del artesano carballés Fabián Lage regresó este miércoles a su emplazamiento después de someterse a una profunda renovación que modifica por primera vez uno de sus elementos más característicos. El mimbre con el que fue concebida en 2019 ha sido sustituido por madera para soportar mejor las duras condiciones de la primera línea de costa.

La intervención conserva tanto la estructura de hierro como la silueta original, pero Lage ha creado una nueva cubierta a partir de numerosas piezas de madera que reproducen el plumaje del ave. El cambio busca prolongar la vida de una escultura que, después de siete años expuesta al viento, la humedad y el salitre, se ha convertido también en parte del paisaje de Razo.

Su historia comenzó en 2019 dentro del programa ambiental Eu quero Razo-Baldaio. Lage construyó entonces la estructura y la artesana y bióloga Idoia Cuesta dirigió un taller de cestería en el que vecinos de diferentes edades participaron en la elaboración de su cubierta de mimbre.

La recuperación de la píllara das dunas avanza en la playa de Traba Más información

El concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, considera que la pieza ha conseguido trascender aquella primera iniciativa. “A píllara xa forma parte da paisaxe de Razo e tamén da memoria de todas as persoas que pasan por aquí cada verán”, señala. Su renovación, añade, supone también mantener “o compromiso que representa: o de coidar un espazo natural extraordinario e especialmente fráxil como é Razo-Baldaio”.

No es la única huella de Fabián Lage en el litoral carballés. El artesano creó también el arroaz de Pedra do Sal y la nebria de las playas de O Castrillón, tres esculturas que él mismo restauró en 2023.

El regreso de la píllara tendrá además continuidad este sábado. Entre las 11.00 y las 13.30 horas, Lage dirigirá en Razo el taller 'A túa píllara', en el que los participantes podrán crear una reproducción en miniatura de la escultura. La actividad, para todos los públicos y con plazas limitadas, se incluye en el proyecto europeo Talento km0.