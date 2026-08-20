Mes de ferias en la capital de Bergantiños

Feria de este jueves en Carballo MN

Carballo celebró hoy su tradicional feria de los jueves, que convierte la localidad en el epicentro comercial y social de la comarca, fusionando los productos de la huerta local con el mercado de proximidad.

Es el momento álgido de las frutas de temporada de la zona, destacando las ciruelas, melocotones y peras. Las patatas nuevas de la zona y las primeras habas acaparan la mayor demanda de los compradores.

Todo ello en un mes de agosto de lo más feriado, pues este domingo habrá feria y el próximo día 30 se celebrará el tercer feirón del año (todavía queda un cuarto en noviembre).

Además, Carballo despedirá agosto con la 21ª edición de la feria del vehículo de ocasión, Berocasión, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 en el parque de Rego da Balsa. Serán más de 500 vehículos expuestos con la participación de 17 empresas de la zona.

La cita, organizada por Axober con la colaboración del Concello de Carballo y la Diputación de A Coruña, se presenta como la mayor feria al aire libre de vehículos de ocasión de Galicia y volverá a reunir en un mismo recinto buena parte de la oferta del sector existente en la comarca.

Por otro lado, la campaña de vuelta al cole del CCA carballés invita a comprar en el comercio local. La campaña, titulada 'A voltas co cole',convierte el regreso a las aulas en una oportunidad para jugar y ganar. La iniciativa comenzó este lunes y se prolongará hasta el 18 de septiembre.

En la iniciativa participan 22 establecimientos que entregan con cada compra un vale de participación, que los clientes deberán conservar junto al ticket de compra para participar en el juego de parejas que se celebrará en la Praza do Concello (en caso de lluvia será en el mercado) los viernes 4 y 18 de septiembre, de 17.00 a 20.00 horas. Habrá premios entre los que destacan cheques-compra de 50 euros y el sorteo final de cinco tabletas de 10’’.