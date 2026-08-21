Estudo Garabato organiza su primera feria artesana de verano

Mon Lendoiro, a la izquierda, en un pasado evento en su galería Raúl López Molina

El Estudo Garabato de Carballo presenta 'O recuncho do artesán', su primera feria artesana de verano, que desde este sábado y hasta el 8 de septiembre reunirá una selección de piezas y productos creados completamente a mano por diferentes artistas y artesanos.

La inauguración es este sábado a las 13.00 horas con una sesión vermú. Esta iniciativa está pensada como "un espacio para descubrir, comprar y poner en valor objetos únicos, realizados con tiempo, cuidado y dedicación", apuntan desde la galería de Mon Lendoiro.

El la feria participan autores como Charo Creaciones, Refugallo Zero, Xeitosas, Mimos by Eva, Son Artesana, Dípataca, Cristina Castro Ilustraciones, Santi Picos, produtos de Mon Lendoiro, Ramón Lema, Isabel Soutullo, Maribel Castiñeira Varela (XMÑ) y otros proyectos vinculados a la creación artesanal.

Desde la galería carballesa explican que esta feria nace con una idea fundamental: apostar por la "producción consciente" frente a la producción masiva. En un momento en el que la fabricación en serie y el consumo rápido forman parte del día a día, Estudo Garabato quiere reivindicar otra manera de hacer y de consumir, a base de producir menos, aprovechar mejor los materiales y dedicar más tiempo a cada pieza.

"El valor de un objeto artesanal no está en la capacidad de repetirlo miles de veces, sino en la capacidad de perfeccionarlo", apuntan desde Garabato, añadiendo que cada creación conlleva horas de trabajo, decisiones, materiales y, sobre todo, la huella personal de su creador. Por eso, "adquirir una pieza hecha a mano significa llevar para casa algo diferente: un objeto que no fue concebido para ser igual a miles de otros, sino para tener una identidad propia", afirman.

Esta filosofía también está relacionada con la responsabilidad y la sostenibilidad, pues la producción bajo demanda o en pequeñas cantidades permite reducir el desperdicio, aprovechar los recursos y dar una segunda vida a materiales que, de otro modo, habrían sido desechados.

Por otro lado, el montaje de la feria se integra en la estética de Estudo Garabato, con una decoración inspirada en los pequeños puestos y tiendas con los que antes se jugaba en la infancia. La galería se transformará así en una especie de pequeño rastrillo infantil.

Las cajas de madera serán protagonistas de la ambientación y el mostrador estará realizado con cajas de fruta, creando "una escenografía sencilla, próxima y cargada de memoria", apuntan desde Gabarato. Es "una forma de conectar la artesanía actual con aquella capacidad infantil de transformar cualquier objeto en una nueva historia".

En este contexto, la feria artesana pretende ser algo más que un lugar donde comprar productos, convirtiéndose en un encuentro con la creación, con la memoria y con el valor de las cosas hechas con calma. Habrá piezas artesanales, ilustraciones, objetos de diseño y creaciones únicas.