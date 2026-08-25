Carballo pone en marcha las obras de mejora del vial que comunica los lugares de As Torres y Cances Grande

El alcalde, Daniel Pérez, acompañado por los ediles de Obras y Contratación, durante su visita a las obras Cedida

El Concello de Carballo anuncia que ya están en marcha las obras de mejora integral de la vía de alrededor de 3,3 kilómetros que comunica los lugares de As Torres y Cances Grande, una actuación que va a permitir mejorar las comunicaciones entre las parroquias de Oza y Cances. La inversión asciende a un total de 481.964 euros.

El proyecto incluye la mejora de las condiciones de movilidad y seguridad a lo largo de todo el trazado, la ejecución de sobreanchos, actuaciones para mejorar el drenaje, la construcción de tres muros de contención y la renovación de la señalización.

Además, el Ayuntamiento aprovechará la obra para avanzar en la extensión de los servicios públicos, con la instalación a lo largo de 1.450 metros de la canalización de la futura red municipal de abastecimiento de agua.

El alcalde, Daniel Pérez, destaca la importancia de esta actuación , “porque melloramos unha vía que vertebra e comunica dúas parroquias, pero facémolo ademais cunha visión de futuro, coordinando o aglomerado coa instalación da rede de abastecemento e con todas as actuacións necesarias para garantir a seguridade e a durabilidade da estrada”.

“O obxectivo é que as parroquias conten con vías seguras, de calidade e adaptadas ás necesidades actuais, e que cada obra que facemos nos permita avanzar tamén na mellora dos servizos públicos no rural”, añadió el regidor, que visitó los trabajos acompañado por los concejales de Obras, Luis Lamas, y Contratación e Participación Veciñal, Ramón Varela.

Más actuaciones en Entrecruces y Aldemunde

En fase de tramitación están otros dos proyectos de mejora de la red viaria rural que permitirán movilizar otros 340.000 euros.

En la parroquia de Entrecruces, el Concello tiene en proceso de contratación la mejora del acceso desde la carretera provincial DP-1914 a los lugares de A Igrexa y Casais. A la licitación, con un presupuesto de 103.482,39 euros, se presentaron tres empresas, cuyas ofertas están en fase de evaluación.

La intervención abarcará un tramo continuo de 685 metros y permitirá ampliar una vía que cuenta con una anchura media de 4 metros hasta alcanzar un mínimo de 6 metros. De esta forma, se mejorarán tanto los desplazamientos de las personas residentes como el acceso a explotaciones y parcelas agrícolas.

El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) a través del Plan estratégico de la PAC 2023-2027.

Por otra parte, este martes finalizó el plazo de presentación de ofertas para ejecutar el proyecto de mejora integral del núcleo de Aldemunde de Arriba, con una inversión prevista de 237.287 euros.

Otras mejoras viarias

Estas nuevas actuaciones dan continuidad al programa de mejora de la red viaria que el Concello de Carballo está desarrollando en las parroquias y que en los últimos meses permitió ejecutar o avanzar en proyectos por más de 1,3 millones de euros.

Entre ellos figura la mejora integral del núcleo de Imende, en Noicela, con una inversión de 434.808,04 euros, donde se renovaron firmes, pavimentos, servicios y canalizaciones.

Otra de las actuaciones de mayor envergadura fue la vía entre O Pereiro Vello y Outón, que comunica las parroquias de Entrecruces y Rus. El proyecto supuso una inversión de 391.797,88 euros. Sumada a la fase ejecutada anteriormente entre A Canosa y O Pereiro Vello, la inversión en este eje viario supera los 600.000 euros.

También se ejecutó la mejora de la accesibilidad en la AC-414 a su paso por Xoane da Estrada, en Goiáns, con una inversión de 146.087,85 euros.

A estos proyectos se suma el plan de mejora de caminos rurales desarrollado en colaboración con Agader, con una inversión de 104.295,97 euros, que permitió acondicionar pistas en Loenzo de Abaixo, Serantes do Medio y Outón, en las parroquias de Oza, Bértoa y Rus, respectivamente.