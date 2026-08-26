Familias del CEIP Bergantiños de Carballo reclaman plazas de comedor para el próximo curso 

CEIP Bergantiños El Ideal Gallego

Varias familias de Carballo con hijos e hijas escolarizados en el CEIP Bergantiños reclaman a la Administración una solución ante la falta de plazas de comedor escolar para el curso 2026/2027.

Las familias afectadas consideran que la situación genera una desigualdad respecto a otros menores del municipio. Según explican, la respuesta recibida por parte de la Administración establece que el alumnado debe acceder al comedor del centro que le corresponde por zona de residencia. Sin embargo, en su caso, el centro de referencia es el CEIP A Cristina, que no dispone de servicio de comedor.

De este modo, los menores se encuentran, según denuncian sus familias, sin una alternativa efectiva: el colegio que les corresponde por domicilio no cuenta con comedor y, al mismo tiempo, no disponen de plaza en el centro en el que están escolarizados.

“No entendemos que unos niños tengan acceso al comedor de su centro de referencia y los nuestros no tengan ninguna opción real simplemente porque el centro que les corresponde por zona no dispone de este servicio”, señalan las familias.

La falta de plazas, un problema que se repite

La situación también ha sido trasladada por la ANPA del CEIP Bergantiños, que ya habría solicitado un incremento de las plazas de comedor para atender la demanda existente.

La respuesta recibida, según las familias, apunta a la falta de espacio físico para ampliar el número de usuarios. Los afectados consideran que esta explicación evidencia un problema estructural que se repite año tras año, con alumnos que quedan fuera del servicio.

Las familias recuerdan además que, en muchos casos, la escolarización de sus hijos en el CEIP Bergantiños responde a necesidades de conciliación familiar y laboral. Ambos progenitores trabajan y necesitan disponer del servicio de comedor para poder compatibilizar sus horarios profesionales con la atención de los menores.

Una familia lleva el caso ante la Valedora do Pobo

Una de las familias afectadas ya ha presentado un recurso de alzada contra la denegación de la plaza de comedor y ha trasladado también el caso a la Valedora do Pobo, que admitió la queja a trámite y comenzó actuaciones ante la Consellería de Educación para recabar información sobre la situación.

Ante la falta de una respuesta escrita, la familia realizó posteriormente una consulta telefónica para conocer el estado de su reclamación. Según explican, la respuesta recibida fue que la normativa establece que los menores deben acudir al comedor de su centro de referencia, que no existe la obligación de prestar este servicio en todos los colegios y que las plazas disponibles son limitadas.

Las familias consideran, sin embargo, que esta explicación no resuelve la cuestión que plantean: qué alternativa tienen los menores cuando el centro que les corresponde por domicilio no dispone de comedor y el colegio en el que están escolarizados tampoco puede ampliar las plazas por falta de espacio.

“No estamos pidiendo un trato de favor ni queremos quitarle la plaza a ningún otro niño. Lo que pedimos es que se valore nuestra situación, porque no puede ser que unos menores tengan acceso efectivo al comedor y los nuestros se queden sin ninguna alternativa real”, manifiestan.

Piden una alternativa para garantizar la conciliación

Las familias solicitan a la Consellería de Educación que revise la situación y estudie una solución que permita garantizar el acceso al comedor al alumnado que se encuentra en estas circunstancias.

Entre las posibles alternativas plantean habilitar nuevos espacios, reorganizar el servicio o adoptar cualquier otra medida que permita atender la demanda existente.

Su objetivo, aseguran, no es perjudicar a otros alumnos ni reclamar un trato preferente, sino conseguir que sus hijos dispongan de una opción real para acceder a un servicio que consideran fundamental para poder conciliar la vida laboral y familiar.

Las familias esperan que la Administración valore las circunstancias específicas de estos alumnos y adopte medidas para evitar que la falta de comedor en el centro de referencia termine dejando sin servicio a menores escolarizados en el CEIP Bergantiños.