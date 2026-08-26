Más de 200 personas apoyan la creación de una línea de autobús entre Carballo y el Chuac

Estación de autobuses de Carballo Diario de Bergantios

Cada día son numerosas las personas que se desplazan desde Carballo y otros puntos de Bergantiños hasta A Coruña para trabajar o recibir atención sanitaria en el Hospital Universitario A Coruña (CHUAC). Ante esta realidad, un grupo de vecinos y profesionales ha puesto en marcha una iniciativa para reclamar la creación de una línea de autobús que facilite estos desplazamientos.

La propuesta pretende dar respuesta tanto a los trabajadores del CHUAC como a las personas que necesitan acudir al hospital para consultas o citas médicas, con un servicio que cubra los diferentes horarios y turnos y que permita reducir la dependencia del vehículo particular.

Actualmente, muchos de los desplazamientos se realizan en coche, lo que supone asumir diariamente los costes de combustible, mantenimiento y peajes, además de las dificultades para encontrar aparcamiento en las inmediaciones del hospital. A esto se suman el tiempo de viaje, el cansancio y los problemas de conciliación, especialmente en el caso de los profesionales que trabajan en turnos de mañana, tarde o noche.

Una comunidad que ya reúne a 239 personas

Para conocer la demanda real de este servicio se ha creado la comunidad Bus Carballo–CHUAC, que cuenta ya con 239 personas y continúa creciendo.

El objetivo es reunir a trabajadores, pacientes y otras personas interesadas en utilizar una posible conexión directa entre Carballo y el CHUAC. Formar parte de la comunidad no supone ningún compromiso de utilizar finalmente el autobús, sino que permite contabilizar el número aproximado de potenciales usuarios y demostrar que existe una necesidad real.

Desde la iniciativa señalan que ya se han iniciado contactos con una empresa de transporte y que también se están presentando solicitudes ante el Concello de Carballo, la Xunta de Galicia y el Valedor do Pobo, con el objetivo de estudiar la viabilidad del servicio y conseguir la implicación de las administraciones competentes.

Un servicio adaptado a las necesidades reales

La propuesta no busca únicamente establecer una línea de autobús convencional, sino estudiar un servicio que tenga en cuenta los horarios de entrada y salida de los profesionales del CHUAC y las necesidades de las personas que acuden al hospital.

La intención es que la conexión pueda funcionar en los distintos turnos laborales y facilite también los desplazamientos de pacientes y acompañantes, ofreciendo una alternativa al vehículo privado.

Los impulsores de la iniciativa consideran que, antes de tomar una decisión, es necesario conocer cuántas personas podrían utilizar el servicio, cuáles son sus horarios y desde qué puntos de Carballo y de la comarca se produciría la mayor demanda.

Carballo, Bergantiños y el CHUAC comparten cada día cientos de desplazamientos. Con esta iniciativa, sus promotores pretenden convertir esa movilidad diaria en una oportunidad para crear una alternativa de transporte público más económica, sostenible y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.

La campaña anima a trabajadores y vecinos de Carballo y de la comarca de Bergantiños a sumarse a la comunidad y compartir la propuesta con otras personas que se desplazan habitualmente al CHUAC.

“Cuantos más seamos, más fuerza tendrá esta iniciativa”, resumen sus impulsores.